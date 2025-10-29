La UE Tavernes saborea la imbatibilidad del primer equipo y de sus dos juveniles

La UE Tavernes disfruta en este inicio de curso 2025-2026 con sus tres primeros equipos, el amateur y los dos juveniles, que se mantienen invictos tras dos meses de competición.

El amateur marcha en segunda posición en el Grupo Norte de la Lliga Comunitat con 15 puntos, a seis del líder, el también invicto CD Acero. El balance de los valleros es de 4 triunfos y 3 empates en las siete primeras fechas.

El juvenil A, también de la Lliga Comunitat, es el primer clasificado del Grupo Sur con 14 puntos merced a 4 victorias y 2 empates.

Y ahora, es el juvenil B, del grupo 17º de Tercera FFCV, el que comanda la tabla con 12 puntos tras saldar con éxito sus cuatro primeros encuentros.

A las órdenes del incombustible Salva Gil y su ayudante, Dani Mejías, el juvenil B es líder con 24 goles a favor y sólo 4 en contra. El objetivo de este equipo es formar jugadores para el primer equipo.