Último día para formalizar las inscripciones de la 10K Oliva Nova

La entidad Elite Packe Makers SL es la encargada de organizar la quinta edición 10k Oliva Nova, que se disputa este domingo 2 de noviembre del 2025 a las 09.00 horas y que cuenta con Oliva Nova Beach & Golf Resort como promotor y patrocinador oficial y con el Ayuntamiento de Oliva de colaborador.

Las inscripciones se pueden formalizar en la página web de crono4sports y www.olivanovarunning.com hasta el jueves 30 de octubre de 2025 a las 23:59h. No se admitirán fuera de este plazo ni el día de la prueba.

La carrera discurre por el corazón del Oliva Nova Beach & Golf Resort, con salida y meta junto al campo de golf.

Tanto en hombres como en mujeres, se entregará un trofeo a los tres primeros clasificados absolutos, así como al primero de cada categoría y al primero local. El equipo más numeroso recibirá un pequeño obsequio para la entidad inscrita en la carrera.

Las carreras de menores son no competitivas, recibiendo todos los participantes un obsequio por parte de la organización y/o patrocinadores.

Los dorsales se podrán recoger el sábado, de 18:30h a 20:30h en el vestíbulo de Oliva Nova Beach & Golf Hotel y el domingo, desde las 07:15h hasta 30 minutos antes de la salida de la prueba en la jaima de Oliva Nova.