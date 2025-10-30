Hasta 14 días de espera para una cita con el médico de cabecera en la Safor

Catorce días para ser atendido por el médico en Alfauir, doce en Guardamar de la Safor y ocho en Palma de Gandia o Beniarjó. Esos son casos muy graves, pero en muchos municipios de la comarca, incluyendo Gandia, entre la petición de una cita en Atención Primaria y que te vea el médico pasa una semana.

Son datos facilitados ayer por Compromís que, según asegura esta formación política, están extraídos de la propia Conselleria de Sanidad tras una pregunta en les Corts por parte del diputado Carles Esteve.

Por ese motivo, y sobre todo para denunciar esta situación, numerosos cargos públicos, entre ellos alcaldes y concejales, se han concentrado este jueves a las puertas del hospital Francesc de Borja de Gandia. En esa comparecencia, Esteve ha señalado que la Atención Primaria en la Comunitat Valenciana se encuentra en una situación de «colapso», algo que, añadió, «se arrastra desde la llegada del PP al Gobierno de la Generalitat.

Para denunciar esta situación, Compromís ha puesto en marcha la campaña «Im-Pacients», y Carles Esteve recordó que lo normal sería que una cita médica se conceda en un plazo no superior a las 48 horas.

Ante la concejala gandiense Alícia Izquierdo, el alcalde de Alfauir, José Juan Bataller, y concejales de Ròtova, Rafelcofer, Almoines, l’Alqueria de la Comtessa y Almoines, los responsables de Compromís recordaron también las numerosas quejas que se están planteando por parte de los alcaldes que, a su vez, tienen que soportar las quejas de sus vecinos.

Toda esta situación, indica el diputado Esteve, responde a un plan del PP para «el desmantelamiento de la sanidad pública», de manera que los ciudadanos se vean obligados a contratar seguros «que acaban beneficiando a las empresas privadas».

La Safor es, además, una de las comarcas valencianas más afectadas. «Un punto negro», indican desde Compromís basándose en los datos facilitados por la Conselleria de Sanidad a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana.