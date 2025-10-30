Bellreguard paraliza facturas de material al hallar precios muy por encima del mercado

Una empresa con sede en Madrid ha suministrado al Ayuntamiento de Bellreguard material de limpieza y asfalto rápido a un precio muy superior al de mercado. La denuncia, revelada por el grupo municipal del Partido Popular, ha llevado a la alcaldesa socialista, Cristina Mateu, a paralizar el pago de las facturas que estaban pendientes, que suman alrededor de 10.000 euros. Ahora bien, se desconoce la cantidad de dinero que se habría pagado en los años anteriores a ese suministrador y si también, como se presume, tenía los precios hinchados. En este 2025 lo que sí se han abonado son pagos por valor de unos 4.000 euros.

Según ha revelado el Partido Popular, los presuntos sobrecostes se han aplicado en un limpiador de suelos llamado Frutos Rojos y en paquetes de bidones de asfalto preparado. En el primer caso, se abonaron 19,50 euros por litro cuando otros suministradores venden lo mismo a 4,50. Es, por lo tanto, cuatro veces más. En el asfalto para reparaciones de la vía pública y otros usos las facturas situaban el valor en 450 euros por garrafa de 25 litros cuando, siempre según el PP, otras empresas lo tienen por 12,80. El sobrecoste en este caso sería elevadísimo. De la misma manera, ha llamado la atención la gran cantidad de esos materiales acumulados sin una razón coherente en el almacén municipal.

Descubierta esta presunta irregularidad, la portavoz del PP en Bellreguard, Marola Marco, ha exigido explicaciones y una investigación clara al Gobierno local, del PSPV y Compromís, para que se aclare lo sucedido y, en su caso, se asuman las responsabilidades.

Ante la revelación del PP, que tuvo lugar durante el pleno de mayo, la alcaldesa socialista, Cristina Mateu, ha contratado a un abogado para abordar este caso que tiene todavía muchos interrogantes abiertos.

Material de la empresa investigada, en el almacén municipal de Bellreguard. / Levante-EMV

En primer lugar, el pasado 4 de julio Mateu ordenó que no se adquiriera más material a esa empresa, y remitió una carta para devolver el producto que aún estaba en el almacén municipal y anunciarle que las facturas no se iban a pagar.

Cristina Mateu asegura que los encargos del producto de limpieza los hacía un funcionario municipal, a quien se le han pedido explicaciones para saber si era conocedor de que, siempre presuntamente, se estaba pagando por el material mucho más de lo que costaba en otras empresas.

«Es una firma que lleva muchos años suministrando al ayuntamiento», explica la primera autoridad local, razón por la que, en segundo lugar, se ha abierto una investigación para saber si también se aplicó ese sobrecoste en ejercicios anteriores. Mateu desconoce en estos momentos el volumen de facturación anual de la mercantil implicada en este caso. De ser así, el consistorio estudiará si puede considerarse perjudicado y si es posible reclamar el dinero pagado de más. De lo que se desprenda podría incluso acudir a los tribunales si detecta un fraude o engaño al Ayuntamiento de Bellreguard.

En este momento, cuando todavía se está revisando mucha documentación sobre el suministro de este material, nadie ha formulado reclamación formal ni hay denuncias. De hecho, el ayuntamiento está esperando que la empresa reclame el pago de los aproximadamente 10.000 euros.

No se ven irregularidades

La alcaldesa también indica que no se han detectado indicios de comportamientos irregulares por parte de los encargados del almacén municipal ni de ningún concejal, por lo que no se ha abierto expediente informativo a nadie. En todo caso, añade, habrá que esperar a conocer más sobre lo ocurrido.

El PP, por su parte, revela que descubrió los presuntos sobrecostes «buscando en internet y pidiendo presupuesto en tiendas de la comarca», y lo hizo cuando vio en el almacén municipal «la abundante cantidad de friega suelos que había». La concejala Marola Marco ha reclamado «que se lleve a cabo una investigación para aclarar estos pagos tan elevados».