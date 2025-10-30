El Club de Tiro Olímpico Oliva sube dos veces al podio en el Nacional de Jóvenes Promesas

El Club de Tiro Olímpico de Oliva ha cuajado una notable actuación en el Campeonato de España de Jóvenes Promesas 2025, que se ha disputado en Molina de Segura (Murcia) con los mejores tiradores jóvenes del país, tanto en chicos como en chicas.

El Club de Tiro Olímpico de Oliva ha participado con cuatro deportistas: Joan Oliva Lafuente, Juliette Llorens Canet, Robert-Andrei Toma y Darius Ionut Stavar, quienes demostraron un excelente nivel y una gran preparación.

Los resultados fueron sobresalientes para Juliette Llorens Canet, que se proclamó campeona de España por equipos y obtuvo un 11.º puesto individual, mientras que Robert-Andrei Toma logró la 12.ª posición y la medalla de plata por equipos, ambos junto a sus compañeros de la selección de la Federación de la Comunitat Valenciana de Tiro Olímpico.

Por su parte, Joan Oliva Lafuente alcanzó un meritorio 8.º puesto individual y Darius Ionut Stavar finalizó en la 18.ª posición, firmando una destacada participación en su primer campeonato nacional.

El entrenador del Club de Tiro Olímpico de Oliva, Jose Prieto, destaca "el esfuerzo, la disciplina y la madurez mostrada por los cuatro jóvenes", añadiendo que "solo puedo sentir orgullo por este grupo que, en su primer campeonato nacional, ha demostrado estar a la altura y representar al club con una actitud ejemplar".

