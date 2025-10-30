Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buscan a una joven desaparecida al caer un coche al mar en el puerto de Gandia

Una de las ocupantes del vehículo ha salido pero se busca a una acompañante

Levante-EMV

Sergi Sapena

Gandia

Efectivos de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional buscan a una mujer de nacionalidad extranjera por si ha quedado atrapada en un coche que, alrededor de las 20 horas de este jueves, se ha percipitado, por causas que se desconocen, a la dársena del puerto de Gandia.

El vehículo ha quedado completamente sumergido a una profunidad de más de cinco metros, razón por la que ha sido requerida la presencia de los buzos de los GEAS de la Guardia Civil para inspeccionar la zona.

Policía y Bomberos en la zona en la que se ha precipitado el coche al agua en el puerto de Gandia

Policía y Bomberos en la zona en la que se ha precipitado el coche al agua en el puerto de Gandia / S. S.

Según señalan fuentes policiales, en el coche iban dos mujeres extranjeras que habían estacionado en el párquing situado en el antiguo varadero. Es posible que, al desconocer que esa zona limita con la lámina de agua portuaria, hayan realizado una maniobra en la que, evidentemente, se ha superado el límite y el coche ha caído al agua.

La policía, que sigue en el lugar, trata de saber si la segunda ocupante del vehículo ha quedado atrapada, en cuyo caso habría fallecido, o si ha podido abandonar el coche antes de precipitarse o salir a nado por algún otro punto.

Efectivos policiales en el puerto de Gandia

Efectivos policiales en el puerto de Gandia / S. S.

