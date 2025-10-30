El CV Arenas Gandia disputa un amistoso en su tradicional visita al CAR de Cheste

El equipo cadete femenino del Club Voleibol Arenas ha realizado su tradicional visita al Complejo Educativo-Centro de Alto Rendimiento de Cheste.

Las jugadoras del club del Grau de Gandia han aprovechado la jornada para enfrentarse a un combinado de alumnos becados en Cheste, entre los que se encuentra el jugador saforense ex del CV Arenas, Dídac García, quien ha ejercido de anfitrión.

Con este partido amistoso, las chicas cadetes del CV Arenas cierran la actividad semanal para centrarse en los estudios. Retomarán los entrenamientos el lunes con vistas a los partidos oficiales del viernes 7 en Sedaví y el sábado 8 contra el CV Real de Gandia en en el Colegio Joan XXIII.

En cuanto a los equipos de la base del CV Arenas, destacar que este sábado jugarán partidos amistosos en Bellreguard para preparar su debut autonómico del 9 de noviembre en Xàtiva.