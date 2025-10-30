Extraño incidente con Compromís en el hospital de Gandia

Responsables de Compromís en les Corts Valencianes, en la Diputació de València, en el Ayuntamiento de Gandia y en otros municipios de la Safor se disponían, esta mañana del jueves, a realizar una comparencia ante los medios de comunicación de la comarca para denunciar las largas listas de espera que sufren miles de ciudadanos usuarios de la sanidad pública valenciana. En ese momento, cuando los cargos de Compromís han procedido a mostrar carteles de la campaña que están llevando a cabo en toda la Comunitat Valenciana, se han acercado dos agentes de seguridad del hospital Francesc de Borja. ¿Qué pasa?, se han preguntado los asistentes. Lo que pasaba era que, por orden de responsables del centro sanitario, se les invitaba a salir del recinto, incluido el párking, para llevar a cabo esa acción política.

La invitación a irse ha causado sorpresa y, ante la negativa de los políticos de Compromís a abandonar ese espacio uno de los agentes de seguridad ha trasladado el problema a los responsables del centro sanitario. Todo el incidente ha sido de puertas afuera del hospital, justo delante del acceso principal, por donde pasan cientos de personas cada día y en donde, de forma habitual, se han llevado a cabo comparecencias de políticos de la Safor, y también de la Generalitat, para hablar de temas sanitarios. Nunca hasta ahora se habían producido problemas.

Mientras seguía la sorpresa, y las dudas de Compromís sobre si abandonaban o no ese espacio, ha salido un responsable de la Gerencia del hospital para explicarles que, por razones de protección de los pacientes, allí no se podían tomar o difundir imágenes. Al hombre se le ha explicado que las imágenes que se iban a difundir eran exclusivamente la de los representantes políticos que habían acudido a ese lugar, entre ellos el diputado en les Corts Carles Esteve, y que nunca habían tenido problemas por ello.

Segundos después, pero siempre ante la atenta mirada de los vigilantes de seguridad del hospital comarcal, se ha producido la comparecencia ante los medios de comunicación y, como ha señalado uno de los asistentes, todo ha quedado en una anécdota. Incluso algunos se han preguntado si desde la Conselleria de Sanidad se han dado instrucciones para impedir en los centros sanitarios esa denuncia por las deficiencias en un servicio público esencial.