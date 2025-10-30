Gandia celebra su particular Halloween por barrios: cuándo, cómo y dónde

Gandia vive la celebración del Halloween a su manera, ya que la mayoría de barrios de la ciudad tienen sus propias actividades programadas. Este año se retoma la fiesta tras la suspensión de todos los actos en 2024 como muestra de respeto y duelo hacia las víctimas de la dana.

En Beniopa, se ha organizado una actividad solidaria a favor de la Asociación de Familias con personas con Trastorno del Espectro Autista. Será este viernes, día 31 de octubre, a las 20.30 horas en la plaza de Beniopa con la "Happy hour" hasta las 21.30 horas. Los precios para la cena son de 12 € para adultos y 7 € para niños. La animación musical correrá a cargo del DJ Robert Mcfly.

La Biblioteca Central acoge una nueva edición de "¡Espanta la por!", a partir de las 21.00 horas de este viernes, 31 de octubre. La actividad, dirigida a público adulto y menores acompañados a partir de 12 años, invita a disfrutar de cuentos y relatos de miedo tradicionales y contemporáneos, coincidiendo con la celebración de Todos los Santos. La sesión está a cargo de los narradores Almudena Francés, Joan Borja y Marta Pellicer, y promete emociones fuertes e historias que harán temblar de ilusión. Está organizada por el IMAB y la Red de Bibliotecas de Gandia.

El Centre Històric se transformará en un escenario de miedo y fantasía este viernes, 31 de octubre, con actividades gratuitas y ambientación terrorífica. El Ayuntamiento, en colaboración con los comercios, ha preparado una completa programación para celebrar Halloween 2025 la tarde del viernes 31 de octubre, a partir de las 17:00 horas. En la plaza Major está prevista la tradicional "Merienda monstruosa", y diversos talleres. Durante toda la tarde, los niños y niñas podrán participar en la actividad de "Truc o Tracte", recorriendo los comercios asociados para recoger montañas de chuches y disfrutar de la ambientación especial preparada para la ocasión. Además, vuelve el popular "Tren del Horror", con un recorrido gratuito lleno de sustos y diversión que funcionará los días 24, 25, 31 de octubre y 1 de noviembre. Los tickets se podrán conseguir presentando compras en los establecimientos adheridos. La programación se completa con el "Pasacalle Terrorífico", que recorrerá las calles del centro el viernes 31 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas, con música, disfraces y animación para todos los públicos. Como novedad, los visitantes podrán disfrutar de parking gratuito presentando el tique del aparcamiento en los comercios participantes.

El barrio de Corea siempre se distingue por su Halloween solidario / Levante-EMV

El barrio de Corea celebra el 31 de octubre la XII Cabalgata Solidaria de Halloween con una fiesta abierta en toda la ciudad. La jornada arrancará a las 17.30 horas en la calle Tossal con una merienda solidaria. La organización anima a los niños, familias y ciudadanía en general a aportar un "kilo solidario" de alimentos no perecederos que será destinado a personas con menos recursos. A las 19 horas partirá desde la calle Tossal la cabalgata de Halloween, que recorrerá Magistrat Català hasta la plaza del Jardinet. La cabalgata contará con ambientación, disfraces, música y diferentes sorpresas. La fiesta continuará en la plaza con la colaboración de las fallas del barrio, que han organizado una cena popular abierta a toda la ciudadanía. Mientras se cena actuará un grupo de música en directo y posteriormente la velada seguirá con discomóvil hasta las 2.30 horas de la madrugada.

En el Grau de Gandia celebran el viernes 31 de octubre su propia fiesta de Halloween. El evento, organizado por la AC Falla Sant Nicolau Mosquit, el AC Festers Molí de Santamaria y la Cofradía de Pescadores en colaboración con el Ayuntamiento, empezará a las 18.30 horas con un pasacalle en la que podrán participar todos los niños y niñas que se disfrazan. Saldrá del Centro Social y recorrerá diferentes calles del Grau. La fiesta continuará en la calle Cibeles (Falla Mosquit).

En el barrio de Roís de Corella se estrenan en Halloween con una gran festa este viernes 31 d’octubre en la plaza de la Salut (nuevo centro sanitario). El programa de actividades incluye talleres infantiles, pasacalle de disfraces, cena popular y discomóvil, y cuenta también con la colaboración de los comercios del barrio, que ofrecerán golosinas a los más pequeños.

El Consell dels Joves de Gandia celebra la novena edición del "Halloween en l'Alqueria del Terror", uno de los eventos más esperados del año por la juventud gandiense. La entrada, como siempre, será gratuita y el pasaje estará abierto los días 31 de octubre y 1 de noviembre en l'Alqueria Laborde. Para los más pequeños, entre las 18.00 y las 22.00 horas del viernes, habrá una zona de juegos, pintacaras, taller de globoflexia y castillos hinchables. Además, hay una zona gastronómica hasta la medianoche, con DJ's. con animación itinerante, magia y muchas sorpresas".