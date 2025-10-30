Gandia felicita por sus éxitos a la deportista del Club Triatló Gandia Adriana Solanes Valero

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por Jesús Naviero, concejal de Deportes, ha ofrecido una recepción oficial a Adriana Solanes Valero, deportista de Daimús enrolada en las filas del Club Triatló Gandia.

El motivo del encuentro ha sido reconocer y poner en valor los excelentes resultados deportivos que esta joven deportista, de sólo 14 años, ha conseguido durante la presente temporada. En el acto celebrado en el despacho de la alcaldía, la atleta ha estado acompañada de su familia, así como del presidente del CT Gandia.

Imagen de todos los presentes en la recepción celebrada en la alcaldía / Àlex Oltra

Su último éxito ha sido el de campeona de España de triatlón en categoría cadete el pasado mes de septiembre. La alumna de la Academia del Club Triatló Gandia entrenada y dirigida por Carlos Ferrando, firma así un doblete triunfal de ámbito nacional, ya que también ha sido campeona de España de duatlón este año en Ciudad Real.

En el palmarés de Adriana de 2025 también figura el título de campeona nacional de triatlón por selecciones autonómicas en Mérida, campeona de España de atletismo sub16 en el 3.000 metros lisos (Gijón), campeona de España por autonomías de campo a través y subcampeona individual (Getafe) y subcampeona de España en acuatlón (Calahorra).

Igualmente es campeona de la Comunitat Valenciana de duatlón, triatlón y ránking y campeona autonómica de campo a través.