L'equip de Júlia de Tavernes de la Valldigna, semifinalista de la Copa Caixa Popular
El trio Ajuntament d'Orba triomfa en la eliminatòria prèvia després d'una partida espectacular
Àngela, Júlia i Marina (Ajuntament d'Orba) són el quart equip classificat per les semifinals de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall femení en guanyar 25-20 Clara, Isabel i Myriam (l'Alqueria d'Asnar-Hinojosa) en l'eliminatòria prèvia disputada a Guadassuar este dimecres.
Espectacular encontre amb victòria d'Orba després de lluitar molt davant un gran trio. Els equips es repartien els jocs fins arribar al 20-20 on es va decidir tot i va poder caure per a qualsevol.
L'equip de la vallera Júlia jugarà l'anada de la semifinal el diumenge, 2 de novembre, a Castelló, davant l'equip d'Ana, Natalia i Patri, de Beniflà, (Ajuntament de Rafelbunyol).
L'altra semifinal ja estava definida amb els equips que han tancat la lligueta en segona i tercera posició: Victoria, Anabel i Laura M. (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell) davant Maria E., Mar i Mireia B. (Ajuntament de Bicorp). Serà este divendres, 31 d'octubre, al Trinquet Ciscar de Piles.
Els encontres de tornada es juguen els dies 6 i 7 de novembre a Pelayo i el Genovés. Si hi han partides de desempat seran a la Llosa i Bellreguard els dies 15 i 16 mentre que la gran final és el dia 23 de novembre al Trinquet de Riba-roja.
