Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L'equip de Júlia de Tavernes de la Valldigna, semifinalista de la Copa Caixa Popular

El trio Ajuntament d'Orba triomfa en la eliminatòria prèvia després d'una partida espectacular

Júlia i les seues companyes celebren la classificació

Júlia i les seues companyes celebren la classificació / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

Àngela, Júlia i Marina (Ajuntament d'Orba) són el quart equip classificat per les semifinals de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall femení en guanyar 25-20 Clara, Isabel i Myriam (l'Alqueria d'Asnar-Hinojosa) en l'eliminatòria prèvia disputada a Guadassuar este dimecres.

Espectacular encontre amb victòria d'Orba després de lluitar molt davant un gran trio. Els equips es repartien els jocs fins arribar al 20-20 on es va decidir tot i va poder caure per a qualsevol.

L'equip de la vallera Júlia jugarà l'anada de la semifinal el diumenge, 2 de novembre, a Castelló, davant l'equip d'Ana, Natalia i Patri, de Beniflà, (Ajuntament de Rafelbunyol).

L'altra semifinal ja estava definida amb els equips que han tancat la lligueta en segona i tercera posició: Victoria, Anabel i Laura M. (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell) davant Maria E., Mar i Mireia B. (Ajuntament de Bicorp). Serà este divendres, 31 d'octubre, al Trinquet Ciscar de Piles.

Els encontres de tornada es juguen els dies 6 i 7 de novembre a Pelayo i el Genovés. Si hi han partides de desempat seran a la Llosa i Bellreguard els dies 15 i 16 mentre que la gran final és el dia 23 de novembre al Trinquet de Riba-roja.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents