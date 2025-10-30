Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L'equip de Xeraco també força el desempat en les semifinals de la Copa Caixa Popular

La partida decisiva per estar en la final es juga a Bellreguard este dissabte 1 de novembre

L'altra semifinal es decidirà al Genovés este divendres 31 d'octubre: Montaner i Seve contra Salelles II, Raúl i Alejandro

Vicent i Brisca, en la partida de dimecres a Guadassuar

Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

Dos semifinals i dos desempats. La Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí no pot estar més igualada. Les eliminatòries que donen accés a la final necessiten tres partides després que cada equip haya guanyat un encontre de la ronda classificatòria.

Dimarts a Castelló eren Montaner i Seve, (Ajuntament de Castelló), els que forçaven el desempat davant Salelles II, Raúl i Alejandro (Ajuntament de Barxeta). La partida per estar en la final es juga este divendres, 31 d'octubre, al Trinquet del Genovés.

Dimecres a Guadassuar ha passat el mateix. Els saforencs Vicent i Brisca (Ajuntament de Xeraco) han guanyat 25-15 Marrahí, Lorja i Néstor (Ajuntament d'Ontinyent) i també es jugarà un encontre de desempat. Serà a Bellreguard este dissabte 1 de novembre.

Els equips que triomfen en estes dos partides, ara si sense marge d'errada, s’enfrontaran en la gran final, que serà a partida única, al Trinquet Municipal de Xeraco el dia 9 de novembre.

