L'equip de Xeraco també força el desempat en les semifinals de la Copa Caixa Popular
La partida decisiva per estar en la final es juga a Bellreguard este dissabte 1 de novembre
L'altra semifinal es decidirà al Genovés este divendres 31 d'octubre: Montaner i Seve contra Salelles II, Raúl i Alejandro
Dos semifinals i dos desempats. La Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí no pot estar més igualada. Les eliminatòries que donen accés a la final necessiten tres partides després que cada equip haya guanyat un encontre de la ronda classificatòria.
Dimarts a Castelló eren Montaner i Seve, (Ajuntament de Castelló), els que forçaven el desempat davant Salelles II, Raúl i Alejandro (Ajuntament de Barxeta). La partida per estar en la final es juga este divendres, 31 d'octubre, al Trinquet del Genovés.
Dimecres a Guadassuar ha passat el mateix. Els saforencs Vicent i Brisca (Ajuntament de Xeraco) han guanyat 25-15 Marrahí, Lorja i Néstor (Ajuntament d'Ontinyent) i també es jugarà un encontre de desempat. Serà a Bellreguard este dissabte 1 de novembre.
Els equips que triomfen en estes dos partides, ara si sense marge d'errada, s’enfrontaran en la gran final, que serà a partida única, al Trinquet Municipal de Xeraco el dia 9 de novembre.
