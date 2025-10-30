"Nit de les Ànimes! o "¡Espanta la por!": las diversas formas de celebrar Halloween en la Safor

La fiesta de Halloween inunda este viernes la comarca de la Safor. La mayoría de municipios programan actividades, en las que los más pequeños de la casa son muy protagonistas.

En Ador denominan la jornada de este viernes, 31 de octubre como "La Nit de les Ànimes". La programación incluye un taller de maquillaje y un pasacalle con la amenización musical del Grup de Dolçainers i Tabaleters Fa Ressol. Eso será a partir de las 17 horas desde el frontón municipal. A las 20 horas se anuncia un "correfocs" a cargo de l'Associació Cultural Dimonis Rafolins.

Almoines lleva toda la semana organizando actividades, pero este viernes, 31 de octubre, se celebra la cabalgata terrorífica por el municipio a las 19.30 horas y a las 21 horas el pasaje del terror en el Polivalent a 1 euro por persona porque el dinero recaudado se destina a la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer.

El Ajuntament de Bellreguard ha preparado la "Nit de Tots Sants" llena de actividades para todas las edades. A las 18.30 horas, cabalgata de disfraces por el pueblo, a las 19.30 horas actuación musical de Dani Miquel para todos los públicos y para finalizar la jornada fiesta de la cerveza con la Filà Guerrers de Sotaia en el párking del campo de fútbol.

Beniarjó invita a disfrutar de una tarde terroríficamente divertida el 31 de octubre a las 18:00 h en la plaza Ausiàs March. Habrá un pasacalle con animación y, al finalizar, chocolate y fartons para todas y todos. Hay que ir disfrazado/a en una noche llena de misterio y diversión.

El Ayuntamiento de Beniflà organiza este viernes 31 de octubre a las 19:00h la festividad de Halloween. Se podrá disfrutar de un pasaje del terror, apto para todos los públicos, aunque se recomienda que los más pequeños vayan acompañados de algún adulto responsable.

Las cabalgatas de disfraces se celebran en casi todos los pueblos / Levante-EMV

La fiesta de Halloween 2025 en Benirredrà la organiza el ayuntamiento junto con la falla de la localidad. Será este viernes 31 de octubre, a partir de las 19:00 horas, desde el Casal Faller. Comenzará con un pasacalle de disfraces por todo el pueblo amenizado por una charanga, y al finalizar habrá un taller para los más pequeños y pequeñas.

Daimús también opta por un desfile-pasacalle de disfraces en la programación de Halloween de este viernes 31 de octubre. El inicio será a las 18.30 horas desde el Ayuntamiento con la banda de música de Daimús y animación. Después se entregarán los de premios en la plaza del pueblo. Más tarde está prevista la epertura del “Cementerio del Terror” en la zona del lavadero nuevo (calle Assagador), de 19:00h a 21:00h con actores. La instalación permanecerá montada hasta el lunes 3 de noviembre.

En Guardamar de la Safor "La Nit de les Ànimes" invita a vivir una noche terrorífica llena de diversión y sorpresas este viernes, 31 de octubre. A las 19:00 h: Taller Dancing Dead en el Salón de Actos. A las 20:30 h: "Truc o Tracte" por las calles del pueblo; a las 21:30 h: Cena de sobaquillo en el Bar y a las 23:00 h: Baile de disfraces.

"La Nit de les Ànimes" también llega a la Font d'en Carròs este viernes, 31 de octubre. Una noche terroríficamente divertida llena de miedo, música y diversión. A las19:15 h: Zona de fotos terrorífica en el Edificio de Turismo; a las19:30 h: Pasacalle de disfraces con salida desde la plaza del Ayuntamiento con la charanga de la Font, acompañada del espectáculo itinerante "Pilots", de La Finestra Nou Circ, y a las 20.30 horas Pasaje del Miedo en la Casa de la Cultura.

En Llocnou de Sant Jeroni, las tres comisiones de fiestas 2025 y el Ayuntamiento organizan conjuntamente una fiesta para la noche del viernes 31 de octubre a partir de las 01:00h en la plaza. Aprovechando la celebración de Halloween, actuará la orquesta Scream, del grupo Montecarlo. Además, habrá servicio de barra montado por la comisión de festeros jóvenes 2026.

El Ayuntamiento de Miramar ha preparado varias actividades para todas las edades con motivo de la Noche de Todos los Santos. Este viernes 31 de octubre se podrá disfrutar de un pasacalle de disfraces con photocall y regalos para los niños y niñas disfrazados. Será a partir de las 19:00 h en la plaza del Ayuntamiento. A continuación, desde el Espai Jove, llegará la "Noche del Terror", con un Escape Room y la actividad "Survival Zombie", una carrera con pruebas y retos para poner a prueba tu ingenio y valentía. El sábado 1 de noviembre, en el Auditorio Municipal, a las 18 h, se anuncia la comedia "Lletjot el vampir", una obra terroríficamente divertida con entrada libre.

La diversión está asegurada entre los más pequeños / Levante-EMV

El Ayuntamiento de Oliva y la Associació de Veïns de les Plages d'Oliva organizan este viernes 31 de octubre la gran fiesta de la "Nit de les Ànimes". El desfile de disfraces arrancará a las 19 horas desde el cruce de la avenida Mar Mediterrània con Roger de Lauria de la playa, con la participación de una batucada. El desfile culminará en la plaza d’Europa. La Associació de Veïns de les Plages d'Oliva ha organizado una merienda a precios populares para los más pequeños que participen en el desfile y la animación de la batucada seguirá en la zona hasta las 22 horas. Además, se ha previsto también para este viernes 31 de octubre una gran Escape Room, que se realizará en una de las salas del Centre Polivalent de la localidad. Bajo el lema "El pacient maleït", las instalaciones se tematizarán para participar por grupos en esta actividad desde las 20 a las 23 horas.

En Potries se celebra cada 31 de octubre la fiesta de ¡Espanta la por!, este año con una actividad muy especial. Antes del tradicional cuentacuentos, los niños y niñas de más de 5 años podrán participar en un taller divertido y lleno de energía. Será en Casa de Cultura a las 17.30 h. Después hay un cuentacuentos a las 18.30 h, seguido de un pasacalle con la Banda de Potries, desde la Casa de la Cultura. A las 21:00 horas, cena popular y taller de cocina terrorífica en la plaza del Frontó a cargo de la Associació de Festes.

Tarde de Halloween en Rafelcofer. Este viernes 31 de octubre, en la plaza del Hort Tallat. A las 17:00 horas: Taller de Halloween y a las 18:30: Pasacalle terrorífico.

El Real de Gandia opta por "la Nit de les Ànimes" y por tal motivo este viernes 31 de octubre se realizará un pasacalle por el municipio con música, animación y mucho miedo. A las 19.30 horas saldrá la comitiva. Habrá premios a los tres mejores disfraces.

Ròtova programa actos con el lema "¡Espanta la por!". Este viernes, 31 d'octubre, de 17:30 h a 19:30 horas está previsto un taller de maquillaje terrorífico en el Espai Jove, mientras que a las 1919:30 h comenzará la "Cercavila Espantacriatures", con los monstruos valencianos recorriendo las calles de la población.