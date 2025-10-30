Tres oros, una plata y un bronce para el AC Gandia en el Open Mediterranean Master 2025

El Atlético Club Gandia de Halterofilia firma una excelente actuación en el Mediterranean Master 2025, competición internacional que se ha disputado en la localidad alicantina de Mutxamel, donde consigue un total de cinco medallas: tres de oro, una de plata y una de bronce.

En la categoría M75 (60 kg), Eduardo Gómez Palomares subió a lo más alto del podio con una actuación impecable, sumando un nuevo título a su trayectoria. También logró el oro Arturo Picó Antolí, en la categoría M60 (94 kg), demostrando su experiencia y solidez sobre la tarima.

El tercer oro del equipo llegó de la mano del internacional Michael Otero, en la categoría M35 (60 kg), confirmando una vez más su excelente estado de forma y consolidando al club gandiense entre los referentes del panorama nacional. Cabe recordar que Otero es un habitual de la selección española.

Completaron la gran actuación Florian Huet, plata en la categoría M40 (88 kg), y Raquel Marco Agulló, bronce en la categoría W45 (+86 kg), ambos con un trabajo destacado que permitió al AC Gandia mantenerse entre los clubes más competitivos del torneo.

El Mediterranean Master reunió a algunos de los mejores levantadores veteranos de varios países del Mediterráneo y supuso una nueva oportunidad para que el AC Gandia demostrara su excelente nivel en todas las categorías. Los más veteranos no podían ser menos.

El club continúa así con su preparación para las próximas citas nacionales, manteniendo el alto rendimiento de su equipo máster y el espíritu de superación y el buen ambiente que lo caracteriza.