Las últimas lluvias retrasan a diciembre la finalización de las obras de la pista de atletismo de Gandia

Noviembre era el mes en el que tendría que estar acabada y reformada en su totalidad la Pista de Atletismo Municipal Toni Herreros de Gandia para poder ser utilizada por los usuarios, según las previsiones del Ayuntamiento.

Sin embargo, desde el consistorio también se contemplaba la posibilidad de que los trabajos sufrieran un retraso por culpa de la lluvia. Pues eso mismo es lo que ha pasado. Las últimas precipitaciones caídas sobre la ciudad y la comarca durante este mes de octubre provocan que las actuaciones previstas vayan a un ritmo más lento del esperado. La previsión de ahora mismo es que la pista pueda estar lista en diciembre, es decir, antes de que acabe el año.

La primera fase de la pista ya está prácticamente ejecutada. Iluminación artificial, accesibilidad, digitalización para conexión wi-fi, vestuarios, gradas y baños están rematándose ya.

Va atrasada, por las pasadas lluvias, que han condicionado mucho las obras, la segunda fase, la del cambio del tartán. Los operarios no han podido trabajar con la superficie mojada o húmeda. Quedan por poner dos capas más cuando el firme esté seco. También se va a proceder a la siembra de césped sobre el terreno central de la instalación.

Desde el ayuntamiento gandiense destacan que "somos los primeros interesados en dar agilidad a las obras porque somos conscientes de las dificultades que tienen los clubes para entrenar y practicar su deporte. Lo que no podemos controlar es que llueva porque la lluvia lo retrasa todo".

La reforma integral de la pista cuenta con una inversión total de 1,5 millones de euros, de los cuales 300.000 proceden de una subvención del Consejo Superior de Deportes y el resto del presupuesto municipal.