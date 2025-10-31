El Club Atletisme Safor Teika inaugura su nueva sede en Gandia

El Club d’Atletisme Safor Teika inauguró el jueves por la tarde en Gandia su nueva sede social, ubicada justo al lado donde estaba el anterior local, en un bajo que hace esquina entre la avenida del Grau y la calle Cervantes, en el barrio de Corea, muy cerca de la pista de atletismo.

Se trata de unas instalaciones de 198 metros cuadrados con varias dependencias: zona de atención al público (que mantendrá su horario habitual, de 17 h a 19.30 horas), almacén, cuarto para guardar material, despacho, sala de juntas, dos vestuarios para hombres y mujeres, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida, y como novedad una sala multifuncional. También se ha instalado una gran pantalla hacia la calle para dar visibilidad a sus patrocinadores.

El club reunió para la ocasión a numerosos socios, colaboradores, patrocinadores, y representantes municipales. Hubo un discurso a cargo del presidente del club, Vicent Boscà. En primer lugar, hizo un repaso de las sedes que ha tenido la entidad “grogueta” desde su creación hasta hoy que el club cumple 45 años, y desgranó los objetivos y el trabajo que realiza el club.

“Somos un club pequeño, pero que hace cosas muy grandes. Tenemos una masa social que es una gran familia, organizamos acontecimientos de ciudad que movilizan a miles de personas, como la Cursa de la Dona Vicky Foods de Gandia, la Cursa de les Empreses de la Safor-ESIC, con su próxima edición el 16 de noviembre, y el 10K Nocturn de la Platja de Gandia-Memorial Toni Herreros, y que ayudan a financiar una escuela de atletismo desplegada por toda la comarca, contamos con grupos de atletas de tecnificación, y en este sentido somos el único club valenciano con los dos equipos absolutos, masculino y femenino, en Primera División”, comentó.

El momento más emotivo fue el recuerdo a aquellos socios que ya no están entre nosotros, como Toni Herreros, o José Metola, este último fallecido el pasado mes de junio. A su viuda, Charo Pérez, se le hizo entrega como homenaje de una placa conmemorativa y unas flores. El evento acabó con un vino de honor servido en la calle Cervantes.