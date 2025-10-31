La conductora superviviente del accidente de Gandia da positivo en el control de drogas

Una mujer de 38 años de edad perdió la vida en la noche de este jueves al precipitarse el coche en el que se encontraba al agua en el puerto de Gandia. En el vehículo había dos ocupantes, dos mujeres brasileñas que estaban de vacaciones en Alzira y fueron a pasar el día a Gandia. Según pudo saber este periódico, una de ellas, la más joven con 19 años de edad logró salir del coche antes de que cayera al mar, pero su acompañante no lo consiguió.

Tras el accidente, agentes de la Policia Local de Gandia intentaron realizar las pruebas de alcoholemia a la joven que logró salir del coche, pero no pudieron realizárselas ya que no se encontraba en unas condiciones físicas adecuadas. Posteriormente, la Guardia Civil, también desplazada a la zona, le realizó las pruebas de drogas que han dado positivo, según fuentes consultadas por este diario.

También la Guardia Civil está cotejando los datos del carnet de conducir de la superviviente del accidente para determinar si esta licencia estaba homologada para poder conducir en España.

El coche quedó sumergido a más de cinco metros

Efectivos de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para buscar a la mujer por si había quedado atrapada en el coche que, alrededor de las 20 horas de este jueves, se precipitó, por causas que se desconocen, a la dársena del puerto de Gandia. Pasadas las 23:00 horas de este jueves, los efectivos han procedido a sacar el cuerpo sin vida de la mujer.

Policía y Bomberos en la zona en la que se ha precipitado el coche al agua en el puerto de Gandia / S. S.

El vehículo quedó completamente sumergido a una profunidad de más de cinco metros, razón por la que se requirió la presencia de los buzos de los GEAS de la Guardia Civil para inspeccionar la zona.

Testigos del accidente

Según señalan varias personas que fueron testigos del accidente de ayer, las dos jóvenes mostraron un llamativo comportamiento en el párking situado junto al lugar de la dársena en la que se hundió el coche. "Iban dando tumbos, a veces gritando, como si una estuviese enseñando a la otra a conducir", indica una chica que, momentos después de esta escena, presenció la maniobra final en la que el vehículo se dirigió "a toda pastilla" hacia el borde del párking, superó una pequeña franja de jardín y cayó al agua. "La gente gritaba", añade este testigo.

Tres vecinos del Grau de Gandia, dos de ellos inmigrantes y un policial local que estaba fuera de servicio se lanzaron al agua al ver lo sucedido y trataron de acceder al coche mientras se hundía con la intención de sacar a la mujer que había quedado en el interior. Pese a los esfuerzos, no lo lograron y vieron cómo el vehículo iba desapareciendo bajo un agua oscura, a mucha profundidad.