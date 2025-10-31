Sólo diez empresas de la Safor concentran el 34% de la facturación total de la comarca

Tan sólo 10 de las 2.800 empresas activas que hay en la comarca de la Safor concentran el 33,7% de la facturación total del territorio, y bastan 33 empresas para superar el 50%. Es uno de los titulares que ofrece un informe elaborado por la consultora Económicamente en colaboración con la federación empresarial de la Safor, FAES.

Esto revela que la Safor, según las mismas fuentes, "es un territorio con mayor presencia relativa de empresas grandes y pequeñas respecto a la media, y menor número de medianas, lo que genera una fuerte dependencia de las decisiones de las grandes empresas".

Con todo, el informe recuerda que en la comarca el abanico sectorial es tan diverso como en otros territorios, si bien destaca el peso específico de la alimentación, tanto en su vertiente industrial como en la distribución mayorista. Este sector representa el 46% de la facturación y el 35% de la ocupación de la comarca.

El informe fue presentado este jueves en Urbalab Gandia a cargo del presidente de FAES, Juan Pablo Tur, y del socio director de Económicamente, Pablo Fambuena, en presencia del alcalde, José Manuel Prieto, y representantes municipales, de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, y de la UPV.

En el informe se explica que la Safor ha experimentado un crecimiento económico sostenido en los últimos años, destacando especialmente en los sectores de la industria y la distribución, que han incrementado su actividad un 65,9% en el último sexenio. El informe presentado analiza la evolución empresarial de las 2.800 empresas activas de la comarca, que han duplicado su facturación entre 2014 y 2023, llegando a los 6.130 millones de euros.

Fambuena comentó que la Safor “combina tradición empresarial, diversificación sectorial y un fuerte arraigo local con capacidad para competir en mercados globales. Es un territorio con empresas consolidadas, que necesitan ahora ganar dimensión y reforzar su estructura de gestión para afrontar los nuevos retos del entorno económico”.

El documento ha revela que entre 2014 y 2023 las empresas de la Safor generaron 11.147 nuevos puestos de trabajo, cosa que supone un crecimiento del 69% y sitúa la cobertura de ocupación sobre población en el 39%, casi el doble de la media autonómica. Además, el valor añadido empresarial se ha incrementado un 135%, consolidando el dinamismo del tejido productivo comarcal.

Presentación del estudio en Urbalab Gandia. / Àlex Oltra

El estudio incorpora además información complementaria sobre autónomos y comercio local, que suman 2.530 establecimientos minoristas y más de 1.200 negocios de hostelería, a sumar a las empresas de hostelería analizadas en el estudio, la facturación conjunta de las cuales llega a los 214 millones de euros, un 3% del total comarcal.

Juan Pablo Tur destacó la importancia del estudio económico de la Safor, el cual ofrece una radiografía detallada de su economía y estructura sectorial. “Es vital conocer la estructura que tenemos para mejorar en las decisiones que tomaremos en el futuro”. Tur agradeció a los responsables del estudio, señalando que ha supuesto un gran avance para conocer la comarca y que no ha tenido ningún coste económico directo.

Prieto agradeció a FAES la elaboración del informe y destacó" la solidez del tejido económico de la ciudad y de la comarca, así como la capacidad de los sectores productivos para generar riqueza de alto valor añadido". Subrayó que "teniendo en cuenta la excelencia del sector servicios, también ha crecido el peso de la industria, lo cual permite generar ocupación de mayor valor añadido y contribuye a una prosperidad compartida".

El alcalde recordó el compromiso del ayuntamiento con el sector Sanxo Llop, que ya cuenta con un 50% de ejecución y remarcó "que estos resultados son fruto de la colaboración con los empresarios locales, que han apostado por el crecimiento a pesar de las dificultades".