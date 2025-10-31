España convoca a Carla Bañuls Puente para el Campeonato de Europa de Ciclocross

Carla Bañuls Puente ha vuelto a ser convocada por la selección nacional española para una competición internacional de ciclismo. En este caso se trata del Campeonato de Europa 2025 de Ciclocross, que tendrá lugar en Middelkerke (Bélgica) los días 8 y 9 de noviembre.

Bañuls ya representó a España en el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE) disputado en Macedonia el pasado mes de julio, una competición que son una especie de Juegos Olímpicos para deportistas de edades entre los 14 y 18 años.

Ahora, la corredora gandiense del Team Mirat Salamanca formará parte del cuarteto de la categoría júnior dentro del combinado nacional, que integran 15 ciclistas de todas las categorías.

El seleccionador nacional, Javier Ruiz de Larrinaga, ha conformado un equipo que aúna experiencia y proyección, con una convocatoria en la que destaca la presencia de hasta siete ciclistas en edad júnior. Algunos de ellos tendrán la oportunidad de disputar su primera gran cita internacional en la cuna del ciclocross.

La representación júnior será la más numerosa, en una clara apuesta por el joven talento nacional y la importancia de su participación en pruebas del más alto nivel. El equipo femenino lo integrarán Aitana Gutiérrez, Carla Bañuls, Mirari Gotxi y Ane Zubeldia.

El programa de carreras se concentrará entre el sábado y el domingo. El sábado 8 de noviembre la competición arrancará con las chicas júniors a las 11:00 horas.

Antes del Europeo, Carla Bañuls disputa este fin de semana dos pruebas puntuables de la Copa de España, que se corren el 1 y 2 de noviembre en Amurrio y en Karrantza, en el País Vasco.

Carla defiende el liderazgo de la clasificación general en su categoría, después de ser quinta en Gijón y triunfar en Pontevedra.