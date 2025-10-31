España convoca a Carla Bañuls Puente para el Campeonato de Europa de Ciclocross
La corredora gandiense competirá en Bélgica la semana que viene
La ciclista júnior afronta este fin de semana dos pruebas de la Copa de España en el País Vasco
Carla Bañuls Puente ha vuelto a ser convocada por la selección nacional española para una competición internacional de ciclismo. En este caso se trata del Campeonato de Europa 2025 de Ciclocross, que tendrá lugar en Middelkerke (Bélgica) los días 8 y 9 de noviembre.
Bañuls ya representó a España en el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE) disputado en Macedonia el pasado mes de julio, una competición que son una especie de Juegos Olímpicos para deportistas de edades entre los 14 y 18 años.
Ahora, la corredora gandiense del Team Mirat Salamanca formará parte del cuarteto de la categoría júnior dentro del combinado nacional, que integran 15 ciclistas de todas las categorías.
El seleccionador nacional, Javier Ruiz de Larrinaga, ha conformado un equipo que aúna experiencia y proyección, con una convocatoria en la que destaca la presencia de hasta siete ciclistas en edad júnior. Algunos de ellos tendrán la oportunidad de disputar su primera gran cita internacional en la cuna del ciclocross.
La representación júnior será la más numerosa, en una clara apuesta por el joven talento nacional y la importancia de su participación en pruebas del más alto nivel. El equipo femenino lo integrarán Aitana Gutiérrez, Carla Bañuls, Mirari Gotxi y Ane Zubeldia.
El programa de carreras se concentrará entre el sábado y el domingo. El sábado 8 de noviembre la competición arrancará con las chicas júniors a las 11:00 horas.
Antes del Europeo, Carla Bañuls disputa este fin de semana dos pruebas puntuables de la Copa de España, que se corren el 1 y 2 de noviembre en Amurrio y en Karrantza, en el País Vasco.
Carla defiende el liderazgo de la clasificación general en su categoría, después de ser quinta en Gijón y triunfar en Pontevedra.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una joven al caer su coche al mar en el puerto de Gandia
- La conductora superviviente del accidente de Gandia da positivo en el control de drogas
- Renfe reduce los trenes Gandia-València ante la imposibilidad de prestar la totalidad del servicio por las obras
- Adif no falló en su pronóstico: Las obras Silla-Cullera desesperan a los usuarios del tren Gandia-València
- El Consell eleva a 150 millones el coste de acabar toda la CV-60 de l’Olleria a Gandia
- Rescatadores del accidente de Gandia: 'El coche se hundía, no pudimos hacer nada
- El Ayuntamiento de Gandia 'expulsa' al Safor CF del Guillermo Olagüe tras una nueva tangana
- El «edificio maldito» de Gandia sigue con problemas y a la espera de solución