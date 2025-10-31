Fútbol: UE Tavernes vs Paiporta CF con homenaje a las víctimas de la dana

La UE Tavernes y el Paiporta CF disputan a las 17 horas de este sábado, 1 de noviembre, en la localidad de la Valldigna el partido de la octava jornada de la Lliga Comunitat.

El club vallero aprovecha la visita del equipo de una de las localidades más castigadas por la catástrofe para rendir homenaje a las víctimas. El acto se celebrará antes de que arranque el encuentro y consistirá en la entrega de una placa conmemorativa por parte de la UE Tavernes al Paiporta CF, los ñiños de la cantera del club "roget" saldrán al campo con la bandera de la Comunitat Valenciana, los futbolistas del primer equipo llevarán brazaletes negros y se guardará un respetuoso minuto de silencio.

En cuanto al aspecto puramente deportivo, destacar que la UE Tavernes, segundo en la tabla con 15 puntos a 6 del líder CD Acero, se marca el objetivo de reencontrarse con la victoria tras dos empates consecutivos ante un rival, sexto clasificado, con 9 puntos, pero con una buena plantilla, entre ellos el argentino Nacho, ex jugador vallero.

Los locales recuperan efectivos, sobre todo en ataque, como Joan y Seral, que se unirán a Vicent, así como Héctor. Erik, Corbalán y Acevedo serán duda.

Por otra parte, el lateral, David Saugar, ha causado baja en la UE Tavernes por motivos de horarios para poder entrenar. Un jugador que ha tenido un buen comportamiento, ha cumplido en los partidos disputados, aunque las lesiones le han impedido tener más minutos en el equipo.