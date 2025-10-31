Rescatadores del accidente de Gandia: "El coche se hundía, no pudimos hacer nada"

Durante la noche de este jueves, una mujer de 38 años perdió la vida después de que su coche se precipitase al agua en el puerto de Gandia. En el vehículo iban dos ocupantes, la joven de 25 años logró salvar la vida, pero la otra que iba de copiloto falleció al quedarse dentro y no poder salir. La conductora, que ahora está detenida por dar positivo en drogas y alcohol, sobrevivió gracias a la rápida actuación de cuatro personas que se lanzaron para salvarlas tras presenciar el accidente. Un policia local de Gandia que se encontraba fuera de servicio también se lanzó al rescate de las dos mujeres cuando vio que el vehículo caía al agua.

"Cuando me giré vi el coche volando y saltamos al agua"

En el momento del accidente cuatro personas- dos argelinos, un marroquí y un senegalés- que se encontraban en la zona se lanzaron al agua para intentar socorrer a las dos ocupantes del vehículo. Según relata uno de ellos, Mohamed de 45 años, él y sus acompañantes "vieron volar un coche que cayó al agua", en ese momento salieron corriendo y saltaron al mar para socorrer a las dos mujeres. "Conforme el coche tocó el agua, saltamos, si tardamos más no habríamos sacado a ninguna", cuenta Mohamed.

Primero, sacaron a la conductora de 25 años a la superficie y volvieron a bajar porque les dijo que había alguien más, ya que ellos no veían "nada", solo "algo que se movía". La mujer de 38 años tenía puesto el cinturón de seguridad y eso, sumado al "frío" y al cansancio, dificultaron la tarea y no pudieron hacer más por salvar su vida que esperar a que llegase la policía y los bomberos. "Hacía mucho frío y estaba todo muy oscuro. No pudimos sacarla, porque llevaba el cinturón de seguridad puesto y estaba enganchado", asegura.

Narran que la joven "parecía que había perdido la cabeza" cuando la sacaron a la superficie "decía cosas que no tenían sentido". En unas declaraciones para Levante-EMV, cuentan que no se lo pensaron "porque había que hacerlo, fuera la persona que fuera".

La conductora dio una tasa de alcoholemia de 0,81 g/l

En el momento del suceso, la agentes de la Policía Local le realizaron las pruebas de alcoholemia a la joven que dió positivo con una tasa del 0,81 g/l . Posteriormente la Guardia Civil le realizó las pruebas de drogas que también dieron positivo. La Guardia Civil ha detenido a la joven de 25 años que llevaba el vehículo acusada de homicidio por imprudencia grave por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas y sin tener el carné de conducir homologado en España. Esto último se está investigado.

Sergi Sapena

La chica de 25 años y la mujer fallecida se encontraban de vacaciones en Alzira y estaban pasando el día en Gandía, según ha podido saber este periódico. En el momento del accidente, cuatro personas que se encontraban en la zona saltaron al agua para tratar de rescatarlas.