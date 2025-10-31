Gandia da la enhorabuena al mundialista en pesca deportiva Jorge Calabuig Méndez

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el concejal delegado de Deportes, Jesús Naveiro han felicitado públicamente, en nombre de la ciudad, al deportista del Club Deportico Jorge Calabuig Méndez.

Este joven natural de Xeraco ha competido recientemente en el Mundial en representación de España, obteniendo una meritoria quinta posición. El Campeonato del Mundo de Pesca 2025 de la modalidad Mar-Costa en la categoría U16 se ha disputado en Peñíscola entre los días 27 de septiembre y 3 de octubre.

Pero es que, además, Calabuig también está clasificado para el Mundial del próximo año 2026 en calidad de subcampeón de España.

Este especialista en la pesca deportiva lleva desde 2021, a pesar de tener solo 15 años, consiguiendo éxitos a nivel nacional y puestos de honor en competiciones de ámbito internacional.

Méndez, que estuvo acompañado en la recepción celebrada en la alcaldía por el presidente del CD Pesca Gandia, José Estruch, compartió su experiencia y se mostró ilusionado con las nuevas competiciones que tendrá que afrontar.

Cabe recordar que Gandia ha sido seleccionada recientemente como sede del Mundial de Corcheo Mar, que se celebrará en 2028.