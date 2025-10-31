Gandia ya disfruta de las grandes obras del Museo del Prado

El paseo de les Germanies de Gandia, en la zona que hay entre el Teatro Serrano y la Casa de la Marquesa, acoge hasta el 30 de noviembre la exposición itinerante "El Prado en las calles", que muestra 50 reproducciones a tamaño real de obras emblemáticas de la pinacoteca.

El alcalde, José Manuel Prieto, el director adjunto del Prado, Alfonso Palacio, y el presidente de la Fundación Iberdrola, Jaime Alfonsín, han inaugurado la muestra, en la que se pueden contemplar cuadros de Goya, Velázquez, Rembrandt y otros maestros, así como reflexionar sobre historia y cultura.

El proyecto, nacido en 2019 con motivo del bicentenario del museo, ha visitado a más de 40 localidades de toda España.

Palacio ha destacado que se trata de "uno de los pequeños grandes proyectos del museo porque contribuye a uno de sus objetivos fundacionales: acercar las colecciones al público general". Y ha subrayado la importancia de la colaboración con la Fundación Iberdrola, que "desde hace más de una década apoya la restauración de obras de arte y programas de becas", y ha puesto "El Prado en las calles" como un "ejemplo magnífico de cooperación entre el sector público y el privado".

El director adjunto ha remarcado, además, la dimensión social del proyecto: "El Prado sale a la calle para encontrarse con la ciudadanía, para ofrecer un primer contacto con el arte a aquellos que quizás nunca han visitado el museo".

La muestra está ubicada entre el Teatre Serrano y la Casa de la Cultura / Àlex Oltra

El presidente de la Fundación Iberdrola España también ha puesto en valor el carácter abierto y accesible de la muestra, "sin limitaciones, para que cualquier persona pueda disfrutar libremente y conocer las diferentes escuelas pictóricas que forman parte de la colección del Prado y contemplar reproducciones de artistas como Goya, Velázquez o Rembrandt". Según ha explicado, la iniciativa reflexionar sobre la historia, el arte y la cultura, y puede ser un estímulo para que muchos de ellos visiten el Museo del Prado”.

Por su parte, el alcalde ha agradecido en nombre de la ciudad al Museo del Prado ya la Fundación Iberdrola "la colaboración institucional y la confianza en Gandia como sede de esta iniciativa cultural de primer nivel".

Prieto incide en que "esta exposición refuerza y enriquece la oferta cultural de la ciudad, acercando el arte y la cultura a las calles y haciéndolos accesibles a todo el vecindario y visitando... Fuimos una de las primeras ciudades universitarias del mundo. Somos la primera capital cultural valenciana. Esta exposición es una manera de cooperar juntos para continuar enriqueciendo nuestro patrimonio cultural e histórico, nuestros valores culturales, nuestra formación y capacitación a la ciudadanía y, en definitiva, nuestra mirada al mundo, que no deja de ser una mirada ambiciosa e inquieta, pero desde luego siempre muy próxima al hecho cultural y al valor divulgativo y educativo que nuestras instituciones ejercen como vuestros ejercicios de vuestra ejercita".

Prieto ha anunciado también que "esta no será la primera acción conjunta con el Museo del Prado", y ha valorado la donación que la institución ha hecho a las bibliotecas municipales de Gandia para enriquecer su fondo bibliográfico.