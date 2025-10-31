Gran susto y numerosos daños materiales en el incendio de la planta baja del Ayuntamiento de Simat

Un incendio en la planta baja del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna ha ocasionado numerosos daños materiales y ha provocado un gran susto entre los vecinos y vecinas de la localidad.

El siniestro se produjo sobre la una de la madrugada de este viernes, al parecer por un cortocircuito, y ha derretido muebles, ordenadores y otros enseres que se encontraban en el interior de dicho lugar, causando "mucho daño", según asegura el alcalde de la localidad, Sebastián Mahiques.

Afortunadamente, no hay que lamentar ni heridos ni víctimas, dado que el espacio se encontraba vacío. El fuego no ha afectado tampoco al resto del edificio consistorial. "En la planta baja trabajan solo tres personas, pero donde está la mayoría, que es en las plantas superiores, solo ha habido mucho humo y negrilla. La memoria informática del ayuntamiento tampoco se ha visto afectada, por lo que dentro del mal ha sido el mínimo", confirma el alcalde.

El incendio fue descubierto por la Policía Local, según Mahiques, y rápidamente llegaron los bomberos, la Guardia Civil y más agentes, que "sofocaron el fuego".

Un vecino, que es bombero, fue el primero que intentó sofocar el fuego / Xelo Ferrando Garcia

La valoración económica "todavía no se puede realizar, a la espera de que vengan los péritos", pero "estamos habilitando la Casa de la Cultura para poder ofrecer desde allí el servicio a los ciudadanos que antes se daba en el lugar que se ha quemado", subraya el alcalde.

Levante-EMV ha podido conocer la versión de lo sucedido por parte de una vecina, Xelo Ferrando Garcia, que vive muy cerca del ayuntamiento. Esta relata a este periódico que "sobre la una de la madrugada estaba viendo la tele y empecé a oír ruidos que no eran normales a esa hora. Llamé a la Policía, pero cuando me volví a asomar a la ventaja ya estaban allí los agentes. Creo que desalojaron un edificio de tres plantas que está próximo al ayuntamiento".

"Se escuchaban hasta explosiones y vi cómo un chico que vive frente al ayuntamiento, que es bombero, fue el primero en intentar sofocar o reducir las llamas", añade Xelo Ferrando.

Después ya llegaron los bomberos y la Guardia Civil. En definitiva, concluye esta ciudadana simatera, "no hemos pegado ojo en toda la noche. Menos mal que no hay que lamentar víctimas, pero nos hemos llevado un buen susto".