Testigos del accidente del puerto de Gandia: "Iban a toda velocidad por el párking"

Hay mucha extrañeza en el comportamiento de las dos chicas de nacionalidad brasileña que, alrededor de las 8 de la noche de este jueves, se precipitaron con un turismo a la dársena del puerto de Gandia. Una de ellas pudo salir con vida y ser atendida por los servicios sanitarios, pero la otra pereció al hundirse con el vehículo. Los buzos la encontraron tres horas después, cuando el cadáver pudo ser sacado del agua.

Según señalan varias personas, las dos jóvenes mostraron un llamativo comportamiento en el párking situado junto al lugar de la dársena en la que se hundió el coche. "Iban dando tumbos, a veces gritando, como si una estuviese enseñando a la otra a conducir", indica una chica que, momentos después de esta escena, presenció la maniobra final en la que el vehículo se dirigió "a toda pastilla" hacia el borde del párking, superó una pequeña franja de jardín y cayó al agua. "La gente gritaba", añade este testigo.

Si bien otras personas que se encontraban en el lugar aseguran que su comportamiento aparente era que las dos chicas iban bebidas, no se ha revelado el resultado de las pruebas practicadas por la policía, tanto de alcoholemia como de drogas.

La chica que pudo salir del agua y salvó la vida fue atendida por los médicos de un ataque de ansiedad y, desde allí, trasladada a un centro sanitario.

Cuatro jóvenes inmigrantes que estaban en el lugar se lanzaron al agua al ver lo sucedido y trataron de acceder al coche mientras se hundía con la intención de sacar a la mujer que había quedado en el interior. Pese a los esfuerzos, no lo lograron y vieron cómo el vehículo iba desapareciendo bajo un agua oscura, a mucha profundidad.