El liderazgo está en juego en el Estadio Guillermo Olagüe

El CF Gandia quiere recuperar el primer puesto a costa del Racing Algemesí

Último once titular del CE la Font d'en Carròs en la Liga de Primera FFCV

Salva Talens

Gandia

El CF Gandia y el Racing Algemesí protagonizan el "partido de la jornada" en la Liga de Primera FFCV. Se enfrentan este domingo, a las 17 horas, en el Estadio Guillermo Olagüe con el liderazgo del grupo III en juego.

Y es que el conjunto de la Ribera es, ahora mismo, el primer clasificado con 15 puntos (cinco triunfos y una derrota) por los 14 que suma el cuadro blanquiazul, segundo en la tabla, tras un balance de cuatro victorias y dos empates.

Pero la séptima jornada del campeonato arranca este sábado, 1 de noviembre, a las 17 horas, con el partido que el CF Simat debe jugar en el feudo de la UE Vall dels Alcanals, que aúna a los equipos de Montserrat, Montroi y Real.

El CE la Font d'en Carròs, por su parte, juega en casa este fin de semana. Lo hace este domingo a las 12.15 horas en La Plana, después de la presentación de todos los equipos de la entidad. El rival es la UE Mancomunitat-Ovocity de Catadau.

Los fonteros desean estrenarse de triunfadores como locales en su propio campo, después de completar con pleno de victorias sus tres partidos jugados fuera de casa.

