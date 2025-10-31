Oliva podrá acceder a ayudas de la Generalitat para reducir la población de jabalís

La Generalitat Valenciana modificará las bases reguladoras del plan para financiar acciones de los ayuntamientos para la reducción de la población de jabalís en sus respectivos términos con el fin de que el Ayuntamiento de Oliva pueda beneficiarse. Porque, hace unas semanas, el concejal de Agricultura, Enrique Parra, protestó airadamente al haber quedado excluido de las ayudas que concedió a numerosos ayuntamientos la propia Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Para tratar de saldar esa "deuda", Luis Gomis Ferraz, director general de Medio Natural y Animal de la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, y Eduardo Martínez Garcia, subdirector general de Caza, se han reunido en la mañana de este jueves en el Ayuntamiento de Oliva con el concejal Enrique Parra, y con la alcaldesa, Yolanda Pastor.

Según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa, en el encuentro se habló de la tremenda problemática de la superpoblación del cerdo jabalí, que está provocando daños a la agricultura y también accidentes de tráfico, muchos de ellos en el propio municipio de Oliva.

Los responsables municipales han recordado la importancia de este problema en Oliva, que cuenta con 1.650 hectáreas de masa forestal y 2.500 de terrenos agrícolas. Además, en Oliva insisten en que este es el municipio con el mayor número de accidentes en las carreteras o caminos debido a la presencia de estos animales. "Los accidentes ocurridos a las carreteras de Pego y Piles, así como al camino de les Bruixes, han convertido Oliva en un punto negro, según han reconocido tanto la DGT como varias compañías de seguros", indica el consistorio.

En la reunión, que se ha producido a petición de los responsables autonómicos, los dos altos cargos de la Generalitat se han comprometido a modificar tanto las bases de las ayudas como su importe en una próxima convocatoria, con el objetivo que poblaciones como Oliva, puedan tener más recursos para poder continuar la lucha contra el cerdo jabalí.

Tras el encuentro, el concejal Enrique Parra ha señalado su satisfacción "Hemos recordado que llevamos a la Consellería un total de 430 quejas de agricultores por la alta presencia de los cerdos jabalís, y tanto Luis Gomis como Eduardo Martínez, se han mostrado muy receptivos", indica Parra, quien añade que "somos conscientes de que no estamos hablando de una cuestión local, sino que afecta alrededor el 90% del territorio de la Comunitat Valenciana". Parra asegura que ambos responsables de la Generalitat han dado su palabra para que, en una futura línea de subvenciones, Oliva pueda acogerse a ellas y se queda fuera, como ocurrió hace alrededor de un mes.

Yolanda Pastor, por su parte, indica que, "si bien no se ha llegado a ningún compromiso por escrito", la reunión ha resultado muy positiva. "Siempre es bueno poder hablar cara y cara y que los problemas se conozcan de primera mano. Agradecemos la visita a los responsables de la consellería, que saben todo el que estamos sufriendo y haciendo para solucionar este problema. Y estoy convencida de que incrementarán su ayuda para que podamos continuar luchando contra la superpoblación de los cerdos jabalíes", concluye Pastor.