Proinbeni contra Bisbal con la satisfacción de superar el número de abonados del curso pasado

Todos son buenas noticias en torno a Units pel Bàsquet Gandia. El primer equipo, Proinbeni, es colíder invicto del Grupo Este de Segunda FEB tras las cuatro primeras jornadas y la entidad se congratula de haber superado el número de abonados / as de la temporada anterior con más de 475 personas que han retirado su carnet en muestra de fidelidad hacia la causa.

Este dulce momento puede prolongarse una semana más si Proinbeni vence a Sol Gironés Bisbal Bàsquet (La Bisbal d'Empordà-Girona) en el partido de la quinta fecha del campeonato que se disputa este sábado, a las 19 horas, en el Pabellón Municipal de Gandia.

Los catalanes llegan a la capital de la Safor con un solo triunfo en su casillero, el que lograron en su cancha ante el Molina Basket el pasado fin de semana. Los tres primeros encuentros los habían saldado con derrotas.

Pero no hay que fiarse ni confiarse. La filosofía de Proinbeni es el juego coral, la intensidad, la concentración y la humildad, que le han permitido llegar hasta este momento con una sola derrota (Copa de España) en nueve partidos jugados en este inicio de curso 2025-2026.

El entrenador gandiense, Alejandro Mesa, decía al término del último choque hasta la fecha jugado en Salou que la clave de este equipo es, en primer lugar, "la química que existe en el vestuario. Hemos acertado en los fichajes, sobre todo por la calidad de personas que son, porque siempre anteponen el interés del grupo a su ego personal".

Y luego, destacaba mesa, "el trabajo diario. Creo que está siendo muy bueno. Todos los jugadores van a tope en cada entrenamiento y eso se refleja después en la cancha", añadiendo que "a lo mejor no tenemos grandes nombres como otras plantillas, que son referentes en esta competición, pero creo que nos hacemos buenos unos a otros".