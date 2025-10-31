La Safor s'assegura finalistes a la Copa Caixa Popular d'homes i dones
Este cap de setmana es disputen algunes partides decisives sense marge d'errada
Les finals de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí i femení 2025 tindran presència de jugadors i jugadores de la Safor.
En la Copa Pro 1 d'homes, este cap de setmana es juguen les partides de desempat de les semifinals. Este divendres, 31 d'octubre, a les 18.30 hores i al Trinquet del Genovés, s'enfronten Montaner d'Almiserà i Seve (Ajuntament de Castelló) a Salelles II d'Oliva, Raúl i Alejandro (Ajuntament de Barxeta). Un dels dos restos saforencs estarà en la gran final del dia 9 al Trinquet de Xeraco.
Dissabte, 1 de novembre, a les 18.30 hores i al Trinquet de Bellreguard, es disputa l'altre desempat de semifinals de la Copa Pro1 masculina: Vicent de Xeraco i Brisca d'Oliva (Ajuntament de Xeraco) contra Marrahí, Lorja i Néstor (Ajuntament d'Ontinyent).
En la Copa Pro 1 de raspall femení també hi haurà una pilotari de la Safor en la gran final del dia 23 a Riba-roja. I és que en semifinals s'enfronten les dos representants de la comarca que disputen la competició: Júlia de Tavernes de la Valldigna amb les seues companyes Ángela i Marina, de l'equip Ajuntament d'Orba, contra Patri de Beniflà, qui juga amb Ana i Natalia en l'equip Ajuntament de Rafelbunyol. L'anada es juga diumenge a Castelló.
L'altra semifinal és: Victoria, Anabel i Laura M. (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell) davant Maria E., Mar i Mireia B. (Ajuntament de Bicorp). Serà este divendres, 31 d'octubre, al Trinquet del Genovés.
Els encontres de tornada en xiques es juguen els dies 6 i 7 de novembre a Pelayo i el Genovés. Si hi han partides de desempat seran a la Llosa i Bellreguard els dies 15 i 16 mentre que la gran final és el dia 23 de novembre al Trinquet de Riba-roja.
