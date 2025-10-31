Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Safor s'assegura finalistes a la Copa Caixa Popular d'homes i dones

Este cap de setmana es disputen algunes partides decisives sense marge d'errada

L'oliver Salelles II, al dau, en una partida de la Copa Caixa Popular

Salva Talens

Gandia

Les finals de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí i femení 2025 tindran presència de jugadors i jugadores de la Safor.

En la Copa Pro 1 d'homes, este cap de setmana es juguen les partides de desempat de les semifinals. Este divendres, 31 d'octubre, a les 18.30 hores i al Trinquet del Genovés, s'enfronten Montaner d'Almiserà i Seve (Ajuntament de Castelló) a Salelles II d'Oliva, Raúl i Alejandro (Ajuntament de Barxeta). Un dels dos restos saforencs estarà en la gran final del dia 9 al Trinquet de Xeraco.

Dissabte, 1 de novembre, a les 18.30 hores i al Trinquet de Bellreguard, es disputa l'altre desempat de semifinals de la Copa Pro1 masculina: Vicent de Xeraco i Brisca d'Oliva (Ajuntament de Xeraco) contra Marrahí, Lorja i Néstor (Ajuntament d'Ontinyent).

En la Copa Pro 1 de raspall femení també hi haurà una pilotari de la Safor en la gran final del dia 23 a Riba-roja. I és que en semifinals s'enfronten les dos representants de la comarca que disputen la competició: Júlia de Tavernes de la Valldigna amb les seues companyes Ángela i Marina, de l'equip Ajuntament d'Orba, contra Patri de Beniflà, qui juga amb Ana i Natalia en l'equip Ajuntament de Rafelbunyol. L'anada es juga diumenge a Castelló.

L'altra semifinal és: Victoria, Anabel i Laura M. (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell) davant Maria E., Mar i Mireia B. (Ajuntament de Bicorp). Serà este divendres, 31 d'octubre, al Trinquet del Genovés.

Els encontres de tornada en xiques es juguen els dies 6 i 7 de novembre a Pelayo i el Genovés. Si hi han partides de desempat seran a la Llosa i Bellreguard els dies 15 i 16 mentre que la gran final és el dia 23 de novembre al Trinquet de Riba-roja.

