Miquel Vicens, el pintor profeta en su tierra, será Hijo Predilecto de Oliva

El pleno de Oliva correspondiente al mes de octubre, celebrado este jueves, aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos municipales, iniciar el expediente para que el artista plástico Miquel Vicens Riera seanombrado Hijo Predilecto de Oliva, “por su importante tarea desarrollada en el campo del arte y porque siempre ha mantenido inalterada su vinculación a la ciudad de Oliva”.

Oliva reconoce así a uno de sus vecinos más ilustres, que se añade a la lista otras personalidades como la rectora Mavi Mestre, el poeta Francisco Brines, el compositor Josep Climent, el sacerdote e historiador Antonio Mestre, y a título póstumo el actor Vicente Parra.

Miguel Vicens Riera (Oliva, 1949) se formó en la Academia de Bellas Artes de València, donde obtuvo la licenciatura en Escultura.Es un artista con obra en museos, galerías, fundaciones, ayuntamientos y colecciones particulares de varios países, entre ellos Estados Unidos y Japón. Expuso en Nueva York, donde destaca que el director de cine Woody Allen adquirió una obra suya.

Actualmente tiene su taller en Oliva. Vicens obliga al espectador a ser imaginativo, a ver más allá de lo que está representado.Su obra es personal, llena de sensibilidad humana, con un protagonista recurrente: la mujer, siempre presente en sus temas.Además, ha colaborado en varias manifestaciones cívicas, culturales y festivas de Oliva con su obra, ya sea a través de portadas de libros de fiestas o en el sorteo de obras originales con fines benéficos.

En la actualidad está ejecutando el retablo 'El juicio final' para la iglesia de Sant Roc de Oliva, que tiene previsto acabar a principios de 2026. El protagonista es el Cristo Redentor, con la Virgen María a la izquierda y San Juan Bautista a la derecha. Esta obra es, en palabras del autor, “la más ambiciosa y comprometida” de su vida.

En el pleno se votó también la moción conjunta, a propuesta de Projecte Oliva y consensuada con todos los grupos políticos municipales, para nombrar al edificio del antiguo ‘Centro Olivense’, como la Casa de Cultura Salvador Cardona Miralles. También se decidió que la exposición artística inaugural de la nueva Casa de Cultura Salvador Cardona Miralles albergue una muestra de la trayectoria vital del mismo pintor y escultor Miquel Vicens.