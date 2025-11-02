Prisión provisional para la conductora de Gandia

El juzgado de Instrucción número 1 de Gandia, en funciones de guardia, ha acordado esta mañana la prisión provisional, comunicada y sin fianza para la detenida. Queda investigada en una causa abierta por un delito de homicidio por imprudencia y los delitos de conducción temeraria, conducción sin el permiso correspondiente y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche de este pasado jueves, cuando una mujer de 38 años de edad perdió la vida al precipitarse el coche en el que se encontraba al agua en el puerto de Gandia. El vehículo estaba ocupado por dos mujeres brasileñas que se encontraban de vacaciones en Alzira y que habían ido a pasar el día a Gandía. Mientras que la más joven de las dos pudo escapar del vehículo a tiempo, antes de que cayera al mar, su compañera no corrió la misma suerte.

Cinco personas que estaban por el lugar, cuatro de ellos inmigrantes (dos argelinos, un marroquí y un senegalés) además de un policía local fuera de servicio, se lanzaron al agua inmediatamente tras ver lo sucedido y trataron de acceder al coche con la intención de sacar a las dos mujeres que habían quedado en el interior. Pero sus esfuerzos por salvar a la pasajera que iba en el asiento de copiloto fueron en vano.

Positivo en alcohol y drogas

Tras el accidente, los agentes de la Policía Local de Gandia le realizaron las pruebas de alcoholemia a la superviviente y los resultados revelaron que cuadriplicaba la tasa de alcohol permitida, con un total de 0,81g/l. Posteriormente, la Guardia Civil fue la responsable de proceder con las pruebas de drogas, que también arrojaron un resultado positivo.

Efectivos de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para buscar a la víctima. Pasadas las 23:00 horas, los efectivos procedieron a sacar su cuerpo sin vida. Por su parte, el vehículo quedó sumergido a una profundidad de más de cinco metros, razón por la cual se requirió la presencia de los buzos de los GEAS de la Guardia Civil para inspeccionar la zona.