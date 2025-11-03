El CF Gandia recupera el liderazgo y el CE la Font se estrena en casa en la Liga de Primera FFCV
Pleno triunfal de los clubes de la Safor porque el CF Simat también venció
Gran jornada la protagonizada por los tres clubes de la comarca de la Safor en la Liga de Primera FFCV. Los tres equipos ganaron sus partidos de la 7ª jornada del campeonato.
El CF Gandia recupera el liderazgo a costa del Racing Algemesí al que supera por 2-0. Victoria importante para volver a lo más alto de la clasificación tras dos empates seguidos. Gran esfuerzo colectivo y otra portería a cero en un Olagüe que se consolida como un auténtico fortín.
El CE la Font d'en Carrós consigue, por fin, su primer éxito como local después de tres victorias fuera de casa. Los fonteros vencen a la UE La Mancomunitat-Ovocity por 4-0. Borja, Rolo, Lucas y Victor Tomé fueron los goleadores. Jornada redonda y feliz para los de la Plana, que este domingo celebraron también la presentación de todos los equipos del club.
El pleno triunfal de los saforenses en Primera FFCV la completó el CF Simat con un triunfo 1-3 en el campo de la UE Vall dels Alcalans. Los de la Valldigna alivian su situación clasificatoria tras su segunda victoria liguera.
