El Club de Rem Cia Gandia brilla en la segunda prueba del Open Nacional de Remo Indoor
La entidad saforense suma cuatro podios en la competición
La segunda prueba del Circuito Open Nacional de Remo Indoor ha tenido un claro protagonismo por parte del Club de Rem Cia Gandia, que ha vuelto a demostrar su gran nivel competitivo y su espíritu de superación.
El club gandiense ha participado con 10 deportistas, que ofrecieron un excelente rendimiento en las distintas categorías, logrando varios puestos de podio:
Encarna Vela ha sido la más destacada con una medalla de oro, seguida de Adrián Ortuño y Josela Colomer con sendas medallas de plata y Juan Pablo Martínez, bronce en su categoría.
También obtuvieron puestos de honor Marta Muelas y Nuria Lobera, clasificadas en cuarta posición, María Hernández con un quinto puesto y Xelo Talens, que finalizó séptima.
El Club de Rem Cia Gandia se muestra satisfecho por el trabajo realizado y los resultados conseguidos, fruto del esfuerzo y la constancia de todo el equipo.
Una jornada que refleja el compromiso, la pasión y el espíritu que caracteriza al club: mantener siempre vivo el espíritu CIA Gandia.
