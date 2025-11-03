El Club Voleibol Hotel Borgia Gandia abre su casillero de victorias en 1ª Nacional

El equipo senior masculino del Club Voleibol Hotel Borgia Gandia ha viajado este fin fe semana hasta Mallorca para disputar dos encuentros. En el primero cayó por 1-3 ante el CV Manacor, pero por la tarde llegó una importante victoria por 1-3 frente al CV Alaró, consiguiendo sus tres primeros puntos de la temporada.

El senior femenino de 1ª Autonómica no logró encontrar su juego y perdió 0-3 en casa frente al CV Illa Grau. Por su parte, los equipos senior masculino y femenino de 2ª Autonómica cayeron en sus respectivos compromisos ante el CV Picassent y el CV Ibi.

En categoría infantil, el femenino de 1ª división A derrota por 0-3 al CV Altamira y se mantiene invicto en la liga. El infantil femenino de 1ª división B protagoniza un auténtico partidazo frente al CV Sedaví, logrando la victoria por 2-3 como visitante. Por su parte, el infantil de 2ª división cayó en casa por 1-3 ante el CV Fabraquer en un encuentro muy luchado.

El cadete femenino de 1ª división, el CV Furgo Gandia se impone por 2-3 frente al CV La Nucía en un duelo muy igualado, sumando dos valiosos puntos.

El cadete zonal A gana con autoridad 0-3 frente al CV Altea a domicilio. Los equipos cadete zonal B y cadete zonal C no pudieron superar a sus rivales, cayendo ante el CV Real y el CV Finestrat, respectivamente. El cadete masculino zonal perdió en casa por 1-3 ante el CV Picassent tras un buen esfuerzo colectivo.