Los equipos del Corriol Oliva Tennis Taula confirman la inercia positiva y miran hacia arriba

Con el equipo de 1ª nacional descansando por segunda semana consecutiva antes de volver a los desplazamientos maratonianos que rigen la realidad de este deporte minoritario, el ritmo lo han marcado este fin de semana los jugadores del equipo de 2ª Nacional, que el sábado consiguieron una nueva y holgada victoria por 5 a 1 frente al CTM Dama de Elche Vega Baja en el enfrentamiento disputado en la Sala Pierre Guitart. Por los olivenses jugaron Víctor Parra, Enric Malonda y Miguel Jordá, con Pau Beneyto como jugador reserva. Esta victoria los consolida en la 3ª posición en la tabla que permite jugar la fase de ascenso, aunque desde el club recuerdan que el objetivo de este equipo es la permanencia dada la juventud de muchos de sus integrantes.

El Corriol Oliva B de 1ª Autonómica,a la derecha, es líder / CE Corriol Oliva

También el sábado en Oliva, el conjunto de 1ª autonómica Corriol Oliva B venció 4-3 al CTT La Nau en el decisivo partido de desempate en la modalidad de dobles, alineando a Zhihao Zhang, Pablo Ferrer y Sergio Bertomeu. Con este resultado, los olivenses se mantienen líderes de la clasificación.

En esta misma liga, el otro equipo en la categoría del club, el Corriol Oliva A, ocupa la cuarta posición tras su solvente victoria a domicilio 1 a 5 en Alcoy el sábado por la mañana tras una gran actuación de Darshan Cortell, Blai Medina y Júlia Malonda.

El Corriol Oliva A de 1ª Autonómica / CE Corriol Oliva

Por último, derrota del Corriol Oliva C en su desplazamiento a Xàtiva el domingo en 2ª Autonómica con un resultado final de 5 a 1. Jugaron por los de Oliva Raúl Voces, Juan Carlos Soler, Aura Descals y Pere Llorca.