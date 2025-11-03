Gandia no tiene límites en solidaridad: La RunCáncer recauda más de 25.000 euros

Gandia se ha vuelto a superar y demuestra que es una ciudad sin límites en solidaridad. Si el año pasado se conseguían más de 20.000 euros, este año la RunCáncer de la capital de la Safor logra más de 25.000 euros.

Ha sucedido este domingo en el centro de la ciudad con más de 5.000 personas que han llenado las calles de Gandia en una nueva edición de la marcha y carrera RunCáncer, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer con el apoyo del Ayuntamiento de Gandia, la Diputación de Valencia, CaixaBank y la Fundación "la Caixa".

El evento, bajo el lema "Gandia contra el Cáncer by Sklum", ha logrado recaudar 25.205 euros, que se destinarán íntegramente a proyectos de investigación oncológica.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y otros miembros de la Corporación Municipal participaron en la prueba para aportar su granito de arena en la recaudación de fondos.

Los ganadores de la carrera han sido Hasan Chahboune (CA Albacete Diputación) y María Miñana (Club de Córrer El Garbí). El Club Vicky Foods Athletics ha sido premiado como el más numeroso.