El "Jacques Cousteau español" abre el curso académico en el Campus de Gandia de la UPV

La conferencia inaugural del curso académico 2025-2026 en el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València tendrá lugar el 12 de noviembre a las 12:30 horas en el Aula Magna La charla "De Formentera a National Geographic" será impartida por el biólogo marino y explorador de National Geographic, Manu San Félix.

San Félix lleva décadas investigando y concienciando sobre el estado de los mares y océanos, convencido de que su protección y preservación es responsabilidad de todos. Es biólogo marino y explorador de National Geographic Manu San Félix.

Conocido como el "Jacques Cousteau español", Manu San Félix realizó su primera inmersión en el Mediterráneo en el año 1981 dónde descubrió la Posidonia oceánica y quedó asombrado por esta planta única en el mundo. Desde entonces, ha acumulado más de 13.000 inmersiones en todos los océanos del mundo y ha participado en varias expediciones en el Ártico y la Antártida, convirtiéndose en uno de los mayores defensores de las grandes reservas marina.

Su labor se centra en captar y divulgar la belleza desconocida de los océanos, así como en abordar los desafíos de su conservación. Atraer la atención del público hacia estos problemas es una de sus metas principales, impulsando la fascinación por la naturaleza y subrayando la importancia del agua y los océanos en nuestras vidas.

Desde 2009, San Félix trabaja como director de Imágenes Submarinas para National Geographic Society en el proyecto Pristine Seas y es un reconocido National Geographic Explorer. Su trayectoria incluye la dirección de dos documentales para National Geographic Channel, Shark Island y Salvemos nuestro Mediterráneo.

Entre sus numerosos reconocimientos, Manu San Félix ha sido galardonado con dos de los premios más prestigiosos de fotografía submarina: Wildlife Photographer of the Year (2004) y World Underwater Festival (2005). En 2021, recibió el Emmy Award Outstanding Documentary por su trabajo como director de Fotografía en The Last Ice.

La oferta académica del campus de Gandia de la UPV ha aumentado este curso académico 2025-2026 con la puesta en marcha del Doble grado en Ciencias Ambientales + Ciencias y Tecnologías del Mar. Este título ofrece una formación completa en la gestión del medio ambiente terrestre y marino.

Además, el nuevo programa permite al estudiante profundizar en cuatro grandes áreas del conocimiento sobre el medio marino y costero, como son la oceanografía, las tecnologías y biotecnologías marinas, la conservación y gestión sostenible de recursos marinos y los efectos del cambio climático.

Más información sobre el Doble grado en Ciencias Ambientales + Ciencias y Tecnologías del Mar que se imparte en el campus de Gandia de la UPV, en: https://www.upv.es/titulaciones/GDACM/indexc.html