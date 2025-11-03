L'equip de Patri de Beniflà guanya al de Júlia de Tavernes en les semifinals de la Copa Caixa Popular
La partida de tornada es jugarà divendres al Trinquet del Genovés
L’equip que representa a l'Ajuntament de Rafelbunyol format per Ana, Natalia i la jugadora de Beniflà, Patri, segueix sense conèixer la derrota en la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall femení i està un pas més prop d’aconseguir la final.
Ana, Natalia i Patri (Rafelbunyol) van fer un gran pas este diumenge en l’anada de semifinals guanyant a Àngela, Júlia i Marina (Orba) en el trinquet de Castelló per 25-00. El trio de Rafelbunyol va tornar a deixar clar que no concediran ni un mínim error i que el seu objectiu no és un altre que guanyar el títol.
"La veritat és que ha anat molt bé la partida. Tal vegada ens esperàvem que fora un poc més disputada perquè en la partida de fase regular ens van fer algun joc. Però estic molt satisfeta i veurem que oferix la tornada de semifinals divendres dia 7 al Genovés", explicava Patri després de finalitzar la partida. La puntera es va mostrar "molt orgullosa i contenta" amb el debut que està fent i "espera arribar a més".
En l'altra semifinal, Victoria, Anabel i Laura (Ajuntament de Bonrepós i Mirambell) superen Maria Enguix, Mar i Mireia Badia (Ajuntament de Bicorp) 25 a 15.
Partida molt igualada fins al 15 a 15 amb el trio blau que ha arribat a estar 15 a 10 a favor. A partir d'eixe moment, Victoria ha entrat més en partida i amb l'ajuda d'Anabel i Laura han tancat el primer triomf dels dos que necessiten per a estar en la final. L'encontre de tornada serà dijous, 6 de novembre, al Trinquet de Pelayo de València.
Cada equip té guanyar les dos partides. En cas que les perdedores de l'anada triomfen en la tornada, es jugarà un desempat.
