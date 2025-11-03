El líder UD Oliva y el Villalonga CF, cuarto clasificado, son los únicos invictos en Segunda FFCV

Seis victorias y un empate. Este es el balance de la UD Oliva en la Liga de Segunda FFCV tras las siete primeras jornadas del campeonato. El conjunto de Joano Fuster es líder invicto con 19 de 21 puntos posibles, tras ganar por 0-1 en el campo del CE Ròtova este fin de semana.

También se mantiene invicto el Villalonga CF, auténtica revelación en este inicio de campaña, dado que se trata de un recién ascendido. Es el cuarto clasificado a 4 puntos de la UD Oliva después de empatar 1-1 en el campo del Daimús CF. El balance de los "lloberos" es de cuatro triunfos y tres empates.

La UD Beniopa baja del segundo al tercer puesto en favor del CF Cullera. El equipo de la Ribera ha derrotado a los beniopenses por 2-1 en esta jornada. Los de la Safor suman 15 puntos por los 16 de los "cullerots".

En otros encuentros de la jornada, el CF Miramar y el CF Bellreguard igualan 2-2; la UD Portuarios Disarp vence 3-2 al CEF El Verger, la UD Benifairó empata 3-3 en Alginet y el Real de Gandia CF se impone 0-2 al Safor CF Gandia.