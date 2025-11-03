Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Montaner d'Almiserà, únic pilotari de la Safor en la final de la Copa Caixa Popular Pro 1

Els equips del xeraquer Vicent i els olivers Brisca i Salelles II perden els desempats de les semifinals

Seve i Montaner celebran la seua classificació a la final

Seve i Montaner celebran la seua classificació a la final / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

La gran final de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí ja està decidida amb només un pilotari de la Safor: Montaner. El rest d'Almiserà i el seu company, Seve, tots dos representants de l'equip Ajuntament de Castelló, guanyaren per 25-05 a Salelles d'Oliva, Raúl i Alejandro (Ajuntament de Barxeta) en la partida de desempat de les semifinals de la competició, que es va disputar divendres al Trinquet del Genovés.

Els seus rivals del diumenge que ve, 9 de novembre, al Trinquet de Xeraco, són Marrahí, Lorja i Néstor (Ajuntament d'Ontinyent) en superar 25-10 Vicent de Xeraco i Brisca d'Oliva (Ajuntament de Xeraco) en l'altre desempat de semifinals jugat dissabte al Trinquet de Bellreguard.

Ja es poden adquirir les entrades per a la primera de les finals de la Copa Caixa Popular 2025. El trinquet de Xeraco acollirà el diumenge 9 de novembre, a partir de les 11:15 hores, la final corresponent a raspall masculí Pro1.

Les entrades per aquesta final es poden aconseguir a través de la web de la Federació de Pilota Valenciana, en l’enllaç: entrades.fedpival.es.

TEMAS

