La Nostra Copa llega a su tercera ronda: Emparejamientos de los clubes de la Safor

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha dado a conocer los partidos de la tercera ronda de La Nostra Copa, en la que participan siete clubes de la Safor. La UE Tavernes sigue exento por ser de la categoría de la Lliga Comunitat.

Esta eliminatoria arroja tres derbis "saforencs", destacando el que disputarán en el Camp El Morer los primeros equipos de la UD Oliva, líder de Segunda FFCV, contra el CF Gandia, primer clasificado de Primera FFCV.

También sobresale otro enfrentamiento como es el Villalonga CF vs CE la Font, es decir, otro Segunda frente a otro Primera, por lo que el choque será en el campo de los "lloberos".

La UE Benifairó y la UD Portuarios jugarán el tercer derbi comarcal en la localidad de la Valldigna. Se trata de dos equipos rivales en la Liga de Segunda FFCV 2025-2026.

El último enfrentamiento ha querido que el CF Simat, de Primera FFCV, tenga que visitar el campo del CD Llosa, de Segunda FFCV.

Los partidos están programados para el próximo miércoles, 12 de noviembre, aunque los horarios están todavía por confirmar e incluso está el hecho de que algún encuentro cambie de día a conveniencia de los equipos participantes.