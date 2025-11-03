La Nostra Copa llega a su tercera ronda: Emparejamientos de los clubes de la Safor
La eliminatoria está programada para el miércoles 12 de noviembre
La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha dado a conocer los partidos de la tercera ronda de La Nostra Copa, en la que participan siete clubes de la Safor. La UE Tavernes sigue exento por ser de la categoría de la Lliga Comunitat.
Esta eliminatoria arroja tres derbis "saforencs", destacando el que disputarán en el Camp El Morer los primeros equipos de la UD Oliva, líder de Segunda FFCV, contra el CF Gandia, primer clasificado de Primera FFCV.
También sobresale otro enfrentamiento como es el Villalonga CF vs CE la Font, es decir, otro Segunda frente a otro Primera, por lo que el choque será en el campo de los "lloberos".
La UE Benifairó y la UD Portuarios jugarán el tercer derbi comarcal en la localidad de la Valldigna. Se trata de dos equipos rivales en la Liga de Segunda FFCV 2025-2026.
El último enfrentamiento ha querido que el CF Simat, de Primera FFCV, tenga que visitar el campo del CD Llosa, de Segunda FFCV.
Los partidos están programados para el próximo miércoles, 12 de noviembre, aunque los horarios están todavía por confirmar e incluso está el hecho de que algún encuentro cambie de día a conveniencia de los equipos participantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La conductora superviviente del accidente de Gandia da positivo en el control de drogas y alcohol
- Muere una joven al caer su coche al mar en el puerto de Gandia
- Testigos del accidente del puerto de Gandia: 'Iban a toda velocidad por el párking
- Renfe reduce los trenes Gandia-València ante la imposibilidad de prestar la totalidad del servicio por las obras
- Rescatadores del accidente de Gandia: 'El coche se hundía, no pudimos hacer nada
- Prisión sin fianza para la conductora de Gandia
- La joven detenida en Gandia el jueves por homidicio imprudente pasará este domingo a disposición judicial
- Adif no falló en su pronóstico: Las obras Silla-Cullera desesperan a los usuarios del tren Gandia-València