De la patera al despacho de alcaldía tras el rescate en el puerto de Gandia

Las cuatro personas inmigrantes que, junto a un agente de la Policía Local de Gandia fuera de servicio, salvaron la vida de la conductora que el jueves pasado cayó con su coche al puerto de Gandia, llegaron a España escondidos en coches o en patera. Y ahora, con su gesto heroico, puede que regularicen su situación en este país gracias a la mediación del alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto.

Los protagonistas de esta historia son Mohamed Motanabi, un marroquí que lleva treinta años en España, donde tiene esposa e hijos, y sus compañeros, Abdel Fateh Sahel, Zemmouri Abdelhak y Seck Cheick Ahmadou Vamba, dos argelinos y un senegalés, que entraron en España hace poco tiempo. De hecho, ni siquiera hablan español.

Cuenta Mohamed Motanabi que él pisó suelo español, partiendo desde Tánger, escondido en un coche. Aquí pudo construir su vida y trabaja en empleos eventuales. Los otros tres llegaron en patera, entrando también ilegalmente, lo que les sitúa en el estatus de «sin papeles» que sobreviven gracias a los compañeros que les ayudan con comida y ofreciéndoles un lugar donde dormir.

Después de rescatar con a la conductora del coche que cayó al puerto, todavía intentaron acceder al cuerpo de la otra mujer, también brasileña, que iba de copiloto, pero no lo lograron. Esa misma noche del jueves estuvieron allí para dar su testimonio a la policía, y al día siguiente regresaron para presenciar las labores de rescate el vehículo siniestrado.

Fue en ese momento cuando Mohamed Motanabi explicó a este periódico que tanto él como sus compañeros de heroicidad estaban «orgullosos» por lo que habían hecho y que lamentan no haber podido salvar la vida a la otra mujer que finalmente pereció al hundirse en el agua atrapada en el coche, dado que llevaba el cinturón de seguridad abrochado y la puerta estaba cerrada.

Tras atender las preguntas de que les planteó la policía, Motanabi dijo que él sí tiene casa y vive con su familia, pero las otras tres personas ni siquiera disponen de un lugar en el que residir de forma fija. De hecho, añadió que, cuando salieron del agua, tuvieron que buscar un lugar donde limpiarse y ponerse ropa seca.

Difundida la historia de los rescatadores inmigrantes, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, se interesó por la situación de estas cuatro personas y este mismo lunes, tras ponerse en contacto con ellos, les ha recibido en el despacho. Allí, tras contar la hazaña en primera persona y describir lo que ocurrió, el alcalde les ha transmitido su felicitación «por el gesto de salvar una vida e intentar salvar otra», lo que considera que es «un acto de justicia» y un ejemplo de «comportamiento cívico» que merece ser reconocido públicamente.

Interesado por su situación legal en España, y después de hablar con responsables de la Delegación del Gobierno en València, Prieto ha señalado que solicitará que se abra un expediente de regularización para que los cuatro puedan obtener el permiso de residencia que, a su vez, les permitirá trabajar legalmente.