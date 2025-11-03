Proinbeni firma un repóquer triunfal en la Liga y se queda líder invicto en solitario

Proinbeni ya es el líder invicto y en solitario del Grupo Este de la Liga en Segunda FEB tras sumar su quinta victoria consecutiva y gracias a la derrota del CEB Llíria en casa ante el Huesca.

El primer equipo de UpB Gandia consigue su repóquer triunfal tras superar ampliamente a Sol Gironés Bisbal Bàsquet por 91-71 en el partido jugado el sábado ante más de 700 espectadores.

Partido muy completo, de nuevo, de los de Alejandro Mesa, que dominaron el juego y el marcador de principio a fin. En la primera parte ganaron los locales con parciales de 19-13 y 22-28, pero es que, tras el descanso, hicieron lo mismo con 21-13 y 29-27.

Decía el técnico gandiense que "hemos controlado, aunque en el primer cuarto podríamos haber roto el partido si no hubiéramos cometido tantas imprecisiones con hasta diez pérdidas de balón. Afortunadamente, hemos corregido los errores en el segundo cuarto".

En la reanudación, añade Mesa, "hemos salido con mucha energía y hemos dominado, más si cabe, al rival, cogiendo una renta que hemos mantenido para sentenciar, todo ello a pesar de la lesión de Santana y las lesiones de entre semana de Carlos y Luis, con torceduras de tobillo".

Capítulo aparte para "una afición de 10, que nos ha sabido llevar en volandas, como siempre, para disfrutar otra vez de un buen espectáculo. El trabajo diario se ve dentro de la pista".

La nota negativa ha sido la lesión en su mano izquierda de Juanjo Santana que estará alejado de las pistas entre 6 a 8 semanas. La positiva ha sido el debut oficial en la Liga de los canteranos Joan Barber (4 puntos) y Jorge Climent.

El próximo encuentro liguero será fuera de casa, concretamente en la cancha de la UE Mataró, el sábado, 8 de noviembre, a las 19 horas.