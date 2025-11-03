El Racing Rafelcofer CF se sitúa en cabeza de la Liga en Tercera FFCV
Comparte el liderazgo con el CF Promeses Sueca "B" tras la séptima jornada
La Liga en Tercera FFCV está condicionada por la retirada del Sueca United, por lo que en cada jornada siempre descansa un equipo.
Tras la séptima fecha del calendario, el Racing Rafelcofer CF está al frente del grupo décimo de la categoría con 15 puntos, empatado con el CF Promeses Sueca "B", que también presenta un balance de 5 triunfos y 2 derrotas.
Los coferers han ganado 1-4 al Safor CF Gandia "B" y el CF Promeses Sueca "B" al Pego CF "B" por 0-2 este pasado fin de semana.
En otros choques de la jornada, el Benirredrà CF supera a la UD Ondarense por 4-2; la UE Tavernes "B" empata 1-1 en Senyera; el CF Simat "B" derrota 4-1 al Piles CF; el CE Conde golea al Villalonga CF "B" por 1-4 y el CE Ròtova "B" iguala 1-1 contra el CF Sollana "B".
