La UE Tavernes suma y sigue al acecho del líder en la Lliga Comunitat

La UE Tavernes se mantiene invicto tras ocho jornadas en la Lliga Comunitat, tras su victoria por 3-1 ante el Paiporta CF en el partido del pasado sábado. Los valleros siguen en segunda posición, al acecho del CD Acero, líder con ocho triunfos en otros tantos encuentros.

El equipo de la Valldigna tuvo que sufrir ante un buen rival para sumar los 3 puntos. Un gran Paiporta que fue mejor en la primera mitad con llegada y ocasiones ante un Tavernes que lo intentaba, pero le faltaba un juego más vertical por la presión que ejercía el cuadro visitante. A los de fuera les faltó acierto en los metros finales, aunque se adelantó en el marcador tras una pérdida de balón de los locales en el 24'.

El Tavernes pareció mejorar y Seral, que reaparecería tras cuatro partidos de sanción, anotó el 1-1 tras ser objeto de un claro penalti que él mismo transformó, rompiendo así el maleficio de las penas máximas. Antes del descanso, el joven Moreno tuvo que sustituir al lesionado Corbalán.

En la segunda mitad la decoración cambió por completo. Los cambios introducidos por el míster "Tomaca" y la mejor capacidad física, ofensiva y defensiva fueron claves en un Tavernes lanzado en busca de los tres puntos ante un rival que bajo sus prestaciones debido al ímpetu local. Un centro de Erik con remate espectacular de Joan Brines en el 71' supuso el 2-1. Pero el cuadro "roget" no bajó el ritmo con ocasiones para aumentar el marcador. Fruto de ello llegaría el 3-1 en el 80' con un tiro espectacular de Héctor desde fuera del área.

Bien por el equipo de "Tomaca", que supo cambiar el signo del partido y remontar ante una afición que siempre está ahí.

Antes de empezar el encuentro se realizó un emotivo y respetuoso homenaje de recuerdo a las víctimas de la dana en medio de un silencio impresionante. Los niños del Alevín D de la UE Tavernes salieron al campo con la señera y una placa entregada por el capitán local, Xumi, al del Paiporta CF.