Vecinos e instituciones asumen que es necesario proteger a los colegios del calor

El cambio climático tiene muchos frentes, y uno de ellos es cómo adaptar los centros educativos en la Comunitat Valenciana, especialmente en las comarcas del litoral, a las altas temperaturas que se registran en los últimos años tanto a principios del curso escolar, en el primer trimestre, como a finales. En la Safor cada vez son más los sectores de la sociedad que son conscientes de esta necesidad, entre la comunidad educativa pero también los propios ayuntamientos y organizaciones sindicales.

Un ejemplo reciente ha sido en Beniarjó. El ayuntamiento celebró la quinta edición de sus presupuestos participativos. Surgió la propuesta vecinal de poner aire acondicionado en el colegio Sant Marc, a donde también acuden alumnos de la vecina localidad de Beniflà. Pues bien, ha acabado siendo la idea más votada. La iniciativa, que cuenta con una dotación presupuestaria de 10.000 euros, se prevé ejecutar a lo largo del año 2026 y permitirá mejorar las condiciones de confort térmico del alumnado y del profesorado.

En 2022 se pudieron en este centro cuatro aparatos de tipo «split» en el edificio más antiguo, en tres aulas de Infantil y en la de Música. Fueron costeados a medias entre el ayuntamiento y la Ampa. Ahora se estudia hacerlo en el comedor, y en algunas clases más, aunque el presupuesto tampoco dará para mucho. «Tenemos un edificio anexo de Infantil, una ampliación de hace 20 años pero donde también hay problemas de calor», apunta la concejala de Educación, Concha Germán.

Los centros educativos son propiedad de la Conselleria de Educación. En la mayoría de los centros de Infantil y Primaria son los ayuntamientos los que abonan la factura de luz y agua, y se hacen cargo del mantenimiento. La Conselleria suele autorizar la instalación de aire acondicionado, siempre que el aula sea grande y reúna unos requisitos mínimos. En invierno no hay problemas porque todos tienen sistemas de calefacción por calderas o radiadores de agua.

Por otra parte, hay pueblos donde ya hace años que se anticiparon como el Real de Gandia, donde lo pusieron en 2021 con un presupuesto de 30.000 euros, o Daimús, en 2019, con una inversión de 100.000 euros.

En Oliva también están agotados de padecer calor en las clases. El jueves pasado el pleno aprobó, con los votos a favor de Projecte Oliva, UCIN, Compromís, PSPV-PSOEy en contra del PP, una moción presentada por los socialistas «para que la Generalitat elabore y ejecute con carácter urgente un plan integral de climatización y confort térmico en los centros educativos públicos, y que la Diputación desempeñe un papel activo en su aplicación».

La portavoz socialista, Ana Morell, señala que en las estaciones meteorológicas externas que tienen los colegios de Santa Anna y Rebollet se registraron máximas de casi 40 grados durante los meses de junio y septiembre. Por ello insta a repensar los centros en términos bioclimáticos, es decir, más allá de climatizarlos, habilitar más zonas de sombra, plantar más árboles en los patios o hacerlos más eficientes. «En la legislatura pasada pusimos porches en Hort de Palau, Santa Anna y Lluís Vives», añade Morell.

En esto también incide el sindicato STE-PV, que en septiembre puso en marcha la campaña «L’aula no és una sauna», en la que anima a denunciar estas situaciones centro por centro y a provocar los cambios oportunos.