La alcaldesa de Oliva espera los informes para reunirse con los vecinos del Sector 19

Yolanda Pastor, alcaldesa de Oliva, ha señalado a este periódico que se reunirá con los vecinos del Sector 19, situado en las áreas litorales de Terranova y Burguera, que el pasado verano protagonizaron una llamativa protesta para denunciar molestias, ruidos e incivismo que alcanzó a las televisiones de ámbito nacional por su envergadura.

Desde entonces, los responsables de la Asociación de Vecinos del Sector 19 ya han mantenido tres reuniones con los portavoces de los grupos municipales que son la oposición en el ayuntamiento, PSPV, Compromís y PP, a los que han planteado y explicado sus problemas y sus propuestas, y a quienes piden soluciones, en el caso de que hoy, o en el futuro, esté en sus manos adoptarlas.

Pero estos mismos vecinos todavía no se han sentado con el Gobierno local pese a que, como señala la presidenta, Araceli Roselló, lo han solicitado en dos ocasiones desde el estallido de aquella información revelada por Levante-EMV. La primera petición fue en agosto y, la segunda, el 20 de octubre, pese a lo cual siguen sin respuesta. «Nos hemos quedado muy despagados», reconoce Roselló.

La alcaldesa Pastor explica a este periódico que, pese a que sigue haciendo esperar a los vecinos que quieren reunirse con ella, en ningún momento se ha olvidado de los problemas que plantean y que, en todo este tiempo, se han estado haciendo mediciones de ruidos por parte de los servicios de Urbanismo, incluso desde las puertas y en el interior de las mismas viviendas afectadas. «Saben perfectamente, porque así se les ha trasladado, que estamos trabajando en esta cuestión», añade la alcaldesa, y justifica el retraso en poner fecha a la reunión solicitada porque está a la espera de los últimos documentos e informes que ha solicitado a los distintos departamentos municipales implicados.

«No podemos cerrarlo todo»

La primera autoridad local olivense señala que, a partir de las denuncias, este verano ya se ordenó un refuerzo de la presencia policial y otras actuaciones que, en la medida de lo posible, han aminorado el problema, especialmente el vandalismo y los gritos cuando algunos clientes de locales de ocio salen de madrugada.

A la espera de la reunión en la que Yolanda Pastor traslade las medidas futuras que se pueden adoptar, la alcaldesa ya adelanta, en referencia a los locales y establecimientos de ocio de la zona, que el ayuntamiento «no puede optar por cerrarlo todo», pero se muestra convencida de que «mejoraremos la convivencia en esa zona de cara al verano próximo».

Los vecinos, entre tanto, siguen presionando a las instituciones para que hagan algo y puedan vivir tranquilos en sus casas. Entre las instituciones que tienen expedientes abiertos, el Síndic de Greuges, que ha pedido información al Ayuntamiento de Oliva.

Los promotores piden que se quiten los carteles

En todo este asunto de las molestias que generan comportamientos incívicos de clientes de locales de ocio, o ruido excesivo tolerado por el ayuntamiento en algunas actividades que se desarrollan en verano, como el Summer Market, existe una derivada económica de primera magnitud. Y es que las pancartas que numerosos vecinos han situado en sus balcones y ventanas, denunciando el ruido y el botellón, pueden ahuyentar a futuros compradores de inmuebles de la zona, temerosos de que tampoco puedan dormir o vivir tranquilos durante los meses del verano que es, justamente, cuando se produce la mayor ocupación de estas viviendas.

Hasta tal punto existe preocupación que algunos promotores y constructores de viviendas que trabajan en Oliva también se han reunido con representantes de la Asociación de Vecinos del Sector 19 para pedirles que retiren esos carteles que pueden ahuyentar a compradores de pisos o chalés en esa zona.

De momento, sin embargo, se mantienen bien visibles los rótulos, porque su intención es, precisamente, llamar la atención de todos los ciudadanos, y también de la Administración, para que ponga soluciones a los problemas que están sufriendo. Nadie duda de que, en ese sentido, la presión indirecta que ejercen los constructores, promotores y propietarios de esas parcelas de Oliva, pueden contribuir a la adopción de medidas por parte de quienes tienen la obligación de evitar el incivismo y garantizar la convivencia en la zona.