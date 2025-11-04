El Bollo Natural Fruit CV Real de Gandia recupera sensaciones con un triunfo de mérito ante el CV Elche

El Bollo Natural Fruit CV Real de Gandia volvió a sonreír este fin de semana tras imponerse por 3-2 al CV Elche, en un intenso encuentro de 1ª Autonómica que superó las dos horas y media de duración. Las jugadoras de Alejandro Terrero ofrecieron una gran versión ante un rival con aspiraciones de ascenso, en un pabellón que registró un excelente ambiente.

La victoria permite al conjunto realero mantenerse en la zona alta y seguir aspirando a las plazas que dan acceso a la final autonómica, paso previo al ascenso a categoría nacional. Destacó la vuelta de Marisa Sapena, cuya experiencia aportó solidez y equilibrio al equipo.

El equipo afronta ahora una exigente salida a la cancha del Daya Nueva (Alicante), donde buscará prolongar las buenas sensaciones tras varias semanas con doble jornada que habían lastrado la frescura del grupo.

En cuanto a los equipos de la cantera del CV Real de Gandia, destacar los triunfos del Segunda Infantil El Saleroso CVRDG y del Segunda Cadete Bollo Natural Fruit CV Real de Gandia, ambos por 3-0 ante Escuela 2 La Canyada. También ganó el Sklum CVRDG Amarillo de cadete zonal, que se llevó el derbi ante el CV Gandia (0-3).

Pese a las derrotas de los equipos de Primera Cadete y Primera Infantil ante el CV Xàtiva y del Sklum CVRDG Negro en Benidorm, el club destaca el gran trabajo técnico y el compromiso de todas sus jugadoras.