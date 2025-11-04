Carla Bañuls Puente suma dos cuartos puestos pero pierde el liderazgo en la Copa de España

El País Vasco ha acogido dos pruebas puntuables para la Copa de España de Ciclocross este pasado fin de semana. La localidad alavesa de Amurrio abrió el díptico vasco con la celebración de la tercera carrera de la competición.

En esta cita, la corredora gandiense Carla Bañuls Puente (Team Mirat Salamanca) se clasificó en cuarta posición. La ciclista de la Safor repitió puesto al día siguiente en el XXXII Ciclocross Internacional de Karrantza, cuarta convocatoria de la Copa de España.

Estos resultados, a pesar de ser buenos, han hecho perder el liderazgo de la Copa de España a la deportista de la Safor, que ostentaba el maillot de primera clasificada con un solo punto de ventaja tras las dos primeras pruebas disputadas.

En el XV Trofeo Villa de Gijón, la ciclista que se estrena este año como júnior con 16 años, se clasificó en quinta posición, mientras que en la segunda, que tuvo lugar en Marín (Pontevedra), Carla Bañuls se adjudicó la victoria.

Pero Carla Bañuls Puente no tiene tiempo para lamentaciones, ya que este fin de semana, 8 y 9 de noviembre, afronta como integrante de la selección nacional española júnior el Campeonato de Europa de Ciclocross en Bélgica.

Bañuls ya representó a España en el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE) disputado en Macedonia el pasado mes de julio, una competición que son una especie de Juegos Olímpicos para deportistas de edades entre los 14 y 18 años.

Ahora, la corredora gandiense del Team Mirat Salamanca formará parte del cuarteto de la categoría júnior dentro del combinado nacional, que integran 15 ciclistas de todas las categorías.

La expedición española parte el jueves y el viernes podrá probar el circuito. El programa de carreras se concentrará entre el sábado y el domingo. El sábado 8 de noviembre la competición arrancará con las chicas júniors a las 11:00 horas.