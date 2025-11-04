La Fúmiga se despedirá del Pirata Beach Fest Gandia 2026

Pirata Beach Fest celebrará su octava edición durante los días 8, 9, 10 y 11 de julio de 2026, en el Polígono Benieto de Gandia. Ahí estará La Fúmiga, el grupo de la Ribera que ha decidido despedirse del festival en el que ha triunfado en ediciones anteriores.

"Volvemos al Pirata para decir adiós". Así es como La Fúmiga han anunciado un concierto único y, por ello muy especial, de esos que se recordarán toda la vida. Los de Alzira ofrecerán un show intenso, lleno de sorpresas y con muchos artistas invitados que compartirán con la icónica banda una noche que promete ser histórica en un festival que, como dicen ellos: "Nos ha cuidado desde el primer año y donde no podíamos faltar en esta gira de despedida. Será una fiesta irrepetible!".

La Fúmiga es uno de los grupos más queridos, celebrados y relevantes de la música valenciana contemporánea. Los avalan trece años de carrera, más de 500 conciertos, una gran colección de éxitos discográficos y dos discos de oro. Su concierto en el Pirata Beach Fest 2026 es algo más que una despedida. Será la celebración de los grandes temazos del grupo que ha marcado a toda una generación. Se tratará de un homenaje a la música popular valenciana.

A partir de las 12 horas de este domingo, 9 de noviembre, ya se podrán comprar las entradas en www.piratafestival.com.

Gandia se convertirá nuevamente en el epicentro de la música en vivo con la celebración de la octava edición del Pirata Beach Fest. El festival, consolidado como una de las grandes citas musicales estivales a nivel nacional, celebrándose en la costa valenciana, ofrece una programación valiente, intensa y diversa que abarca géneros como el rock, el rap, el mestizaje y la fusión ¡Rayos y centellas!

Ubicado en el Polígono Benieto, a escasos minutos de la playa, combina música, ambiente festivo y la brisa del Mediterráneo, atrayendo a miles de “piratas” de todo el territorio nacional en busca de diversión libre, comprometida y pacíficamente reivindicativa.

Entre las más de treinta propuestas ya descubiertas en este primer avance de cartel, desataca la presencia de Molotov, The Tyets, Talco, Non Servium, Mägo de Oz, Benito Kamelas, Boikot, La Fuga, Els Catarres y Buhos. Sin duda un espectacular y vibrante elenco de grupos y artistas que harán que la "vida pirata" sea aún mejor.

Segismundo Toxicómano, La Élite, Auxili, Los de Marras, Linaje, Biznaga, Itaca Band, Sons of Aguirre & Scila, Malifeta, En Tol Sarmiento, Reincidentes, Doctor Prats, Green Valley, El Último ke zierre, El Diluvi, Naina, Manifa, Me fritos & the gimme cheetos, La Sra. Tomasa, Pedro Pastor, Afónica Naranjo y El sombrero del abuelo completan un Pirata Gandía Fest que cada año trabaja duro para superarse en lo artístico y organizativo.